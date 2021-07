Presentan nuevas unidades del transporte urbano en Minatitlán

Aclaró el entrevistado que "no se está metiendo ningún servicio colectivo, ni agarrando concesión que no existe; no son una pesera", ya que lo que se hace es sustituir unidades que tienen concesión de rutas urbanas, por unidades modernas que son climatizadas y con capacidad para 25 pasajeros, operadas por nuevo personal capacitado al cien por ciento.

"No es una mutación (de modalidad); es un cambio de unidad; no podemos desplazar a quien no tiene nada", dijo Escobar Huervo, quien además convocó a mujeres que quieran manejar unidades del transporte urbano. a que se acerquen para darles las facilidades y capacitación

