Presentan Guía Municipal para la Reapertura de Actividades Económicas

Con el único fin de garantizar el retorno seguro a las actividades económicas, que son fundamentales para el sustento de cientos de porteños y habitantes del sur de Veracruz, el Ayuntamiento presenta a continuación una serie de puntos que serán de mucha ayuda para todas aquellas personas que forman parte de este grupo clave para el desarrollo de la localidad y sus clientes.

Para conocer más sobre estas actividades y el semáforo de la Nueva Normalidad, observe aquí : ACTIVIDADES COMERCIALES POR SEMÁFORO o https://bit.ly/3kVS3L9

Paulatinamente, y de acuerdo con el color del semáforo en el que se encuentre el municipio, se irán reintegrando gradualmente otras actividades.

Esta guía comprende una secuencia de acciones que los centros de trabajo deberán implementar para el regreso a las actividades, reduciendo el riesgo de contagio de COVID-19 y las afectaciones que la epidemia pudiera causar.

1.- Planeación.

El plan consiste en acciones necesarias para lograr una correcta implementación de las medidas en negocios, empresas y centros de trabajo. Para lograr una planificación exitosa es importante estar pendiente del Sistema de Alerta Sanitaria, el tipo de actividad que se desarrolla y las características de las empresas y centros de trabajo:

El negocio, la empresa y centro de trabajo deberán designar un comité o persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la Nueva Normalidad en el marco del COVID-19.

Identificar si la empresa o centro de trabajo puede continuar laborando de conformidad con los sectores esenciales enlistados en el artículo primero, fracción II, de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", de fecha 31 de marzo de 2020 y el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias", de fecha 14 de mayo de 2020.

Identificar el criterio de alerta sanitaria (Rojo, Naranja, Amarillo o Verde) para tu ciudad o región.

2.- Definición e implementación de medidas preventivas de salud.

Resulta fundamental para arrancar el proceso escalonado de la reapertura económica, en cuando el semáforo por regiones así lo permita, como parte de la planificación interna del negocio, se deben definir e implementar todas las medidas marcadas por el sector salud para reducir riesgos de contagios, entre las que destacan:

Uso obligatorio de cubrebocas para acceso y para brindar el servicio.

Tapete anti-covid en los accesos.

Disponibilidad de alcohol en gel al 70%.

Agua y jabón para el constante lavado de manos.

Señalización de las medidas de prevención.

Garantizar la sana distancia entre colaboradores y clientes.

La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.

Limpiar y desinfectar constantemente superficies y objetos de uso común.

El personal que forme parte de los grupos vulnerables permanecerá en aislamiento hasta que así lo indique el semáforo. Y seguir todas las demás recomendaciones emitidas por el sector salud.

3.- Informar, capacitación y equipar al personal para atender las medidas establecidas.

En este punto se centra el éxito de un negocio en la nueva normalidad, la información y capación de los colaboradores, generará la confianza necesaria para la eventual llegada de clientes, representará ahora un valor agregado a su negocio y un factor competitivo en el mercado.

Todos los colaboradores del negocio deberán contar con la información necesaria, ser conscientes de la misma y difundirla contantemente a sus clientes, deberán estar capacitados en el uso correcto del equipo de protección personal y exigirlo a los clientes.

Será necesario:

Colocar en múltiples lugares visibles las infografías oficiales y distribuirlas a través de los medios disponibles.

Informar sobre la estrategia de retorno a actividades y la Nueva Normalidad, así como de sus implicaciones en el centro de trabajo.

Promover entre la población trabajadora los principios rectores de este documento, con especial énfasis en la "No Discriminación" para las personas que tuvieron COVID-19 o hayan convivido con algún familiar que lo tenga o haya tenido.

Cada colaborador SIN IMPORTAR el área en la que se desenvuelva dentro del negocio deberá usar de forma PERMANENTE cubrebocas y guantes, si se encuentra en contacto con alimentos y clientes deberá reforzar estas medidas con goggles y todo aditamento que le permita asegurar las medidas sanitarias.

Capacitar a las personas trabajadoras sobre las medidas que se implementarán en el centro de trabajo como parte de la estrategia de Nueva Normalidad.

Capacitar a las personas trabajadoras sobre medidas de protección de la salud (lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria, saludo a distancia y recuperación efectiva).

Establecer un programa de capacitación para el personal directivo o gerencial sobre las acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19 (puede hacerse uso del material disponible en las plataformas https://coronavirus.gob.mx/ y https://climss.imss.gob.mx/)

Cabe mencionar que estas medidas podrán ser supervisadas de forma imprevista por dependencias estatales o federales a fin de garantizar su cumplimiento.

4.-Establecer estrategias laborales.

Prepararse para la nueva normalidad en el trabajo representa adaptarnos a las nuevas tecnologías, definir nuevas y mejores políticas internas de trabajo en las que privilegiemos la salud sin sacrificar la productividad de la organización.

Es indispensable preparar al personal para que pueda asumir y realizar diferentes funciones ante posible ausentismo, incluyendo el uso de tecnologías para el teletrabajo.

Será indispensable considerar:

Fomentar y brindar confianza para que el personal se retire ante la presencia de síntomas de la enfermedad, a través de la simplificación de trámites de incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia.

Limitar la realización de reuniones de manera presencial, y promover reuniones de trabajo a través de teléfono o videoconferencia.

Establecer barreras físicas entre las personas trabajadoras que no cuentan con una distancia mínima de 1.5 metros, en la medida de lo posible, considerando los frentes y laterales del espacio de trabajo.

Separar las estaciones de trabajo compartidas a una distancia de 1.5 metros.

Incrementar la frecuencia de los servicios de transporte de personal, con el fin de reducir el hacinamiento y riesgo de contagio.

Establecimiento obligatorio de medidas de protección para la población vulnerable.

Una vez identificado que el centro de trabajo pertenece a un sector esencial y puede seguir laborando, deberán suspenderse las actividades no esenciales en dicho centro de trabajo. Actividad no esencial es aquella que no afecta la actividad sustantiva de una organización ni los derechos de las personas trabajadoras.

Establecer el escalonamiento de horarios de ingreso, modificación de turnos, horarios flexibles u otra acción que evite grandes concentraciones en el centro de trabajo.

Reducir la densidad de personal en los servicios de transporte, alternando el uso de asientos con el fin de garantizar una sana distancia.

Permitir al personal en condición de vulnerabilidad no presentarse al centro de trabajo con el fin de cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable.

Accede al kit de herramientas, guía y consejos prácticos para aprovechar al máximo el teletrabajo en el enlace: https://juntosporeltrabajo.stps.gob.mx/

5.- Autoevaluación de Seguridad Sanitaria.

La Autoevaluación de Seguridad Sanitaria es un proceso FUNDAMENTAL y se realiza únicamente mediante los sitios web oficiales, en ambos casos es necesario conservar los archivos generados y los acuses de recibo.

*Para realizar su autoevaluación del Protocolo de seguridad sanitaria para la prevención de COVID-19 en el estado de Veracruz deberá realizarla en este enlace: www.ssaver.gob.mx/riesgos-sanitarios/lineamientos se les genera un código QR.

*Realice también su autoevaluación Protocolo Nueva normalidad Federal de su negocio en este enlace: http://nuevanormalidad.gob.mx al concluir recibirá un correo electrónico con el resultado de su autoevaluación.

6.- Envía los formatos al correo reapertura@coatzacoalcos.gob.mx, recibirás una carta compromiso que deberás imprimir y colocar a la vista en tu negocio.

Una vez realizada la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria para la prevención de COVID-19 en el estado de Veracruz y su Protocolo Nueva normalidad Federal, deberá mandar los formatos finales de manera digital:

Resultados de la autoevaluación.

Identificación oficial con fotografía del propietario o representante legal.

Estos documentos se enviarán al correo electrónico reapertura@coatzacoalcos.gob.mx, de ese mismo correo usted recibirá de respuesta una carta compromiso que contendrá sus datos y validará ante la autoridad municipal su autoevaluación.

Los códigos QR, que se generen de sus autoevaluaciones deberán de ser impresos y colocados en un lugar visible en su centro de trabajo, durante las inspecciones aleatorias personal de los tres órdenes de gobierno podrán constatar el cumplimiento de su autoevaluación.

Hay que mencionar, que muchos centros de trabajo deberán continuar con la suspensión de actividades, tomando en cuenta las instrucciones de la autoridad sanitaria y las directrices incluidas en el semáforo por regiones.