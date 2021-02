Precandidatos deben respetar sana distancia para periodistas: APEC

La Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC) hizo un llamado a los precandidatos para que la cobertura de sus eventos se realicen con medidas sanitarias y no promuevan las aglomeraciones como ya ocurrió con dos aspirantes, de los cuales uno resultó contagiado de Covid-19, por lo que recomendaron hacer uso de plataformas digitales y aplicaciones audiovisuales.

Por otra parte, Fluvio César Martínez Gómez, presidente de la APEC, dio a conocer que son 11 los periodistas contagiados de Coronavirus en Coatzacoalcos, de los cuales ya hubo dos decesos, aunque en el primero de éstos se trató de Victoria Rasgado Pérez, alcaldesa de Moloacán, quien sólo estaba como una socia en el padrón.

"Queremos hacer un exhorto a los candidatos y los representantes de partidos políticos, queremos invitarlos a que respeten la sana distancia, a que organicen mejor sus ruedas de prensa, porque nos hemos encontrado con dos candidatos que exageran en la aglomeración de personas, que reúnen a más de cien personas y exponen a los representantes de los medios de comunicación, lamentablemente uno de los aspirantes ya dio positivo a Covid-19", detalló Martínez Gómez.

Es preciso mencionar que fue este martes cuando Amado Cruz Malpica, precandidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Coatzacoalcos, confirmó en sus redes sociales haber dado positivo a Coronavirus, mientras que un día antes citó a rueda de prensa con empresarios en conocido restaurante, pese a que el semáforo epidemiológico naranja restringe el aforo al 25%.

"Quisiéramos invitarlos a que modifiquen sus formas de hacer los eventos, los invitamos a que utilicen las herramientas digitales... no les quita nada el que coloquen un equipo de sonido con bocinas para que nosotros como periodistas no estemos pegados a ellos y si en algún momento dan positivo a Coronavirus no resultemos contagiados porque ponemos nuestros micrófonos, grabadoras y celulares para grabarlos", señaló el presidente de la APEC.

Por su parte Alan Garrido Hernández, quien es vicepresidente de la APEC, pidió a los políticos que usen las redes sociales para hacer difusión de sus eventos en caso de que éstos se encuentren en el límite permitido de asistencia.

"Están generando reuniones masivas, en salones, no solo se ponen en riesgo ellos, sino la ciudadanía que los acompaña, entre ellos nosotros; las redes sociales están a la mano, todos los candidatos y precandidatos tienen el conocimiento de cómo usar las redes sociales y si no, existen los aliados en los medios de comunicación para apoyarlos en el manejo", puntualizó Alan Garrido.

Dicho exhorto ocurrió en la segunda entrega de kits de protección personal a periodistas, mismos que consistieron en cubrebocas, gel antibacterial y caretas de vinil.