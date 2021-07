Pozos de Duarte sin entregarse a CMAS; continúa proceso legal

"Esos pozos tuvieron problemas, son salobres, esto es que el agua que extrae tiene cantidades de sal que no permite ser enviada al sistema porque no son aguas dulces o potables, por lo tanto no pudieron ser interconectados a la red, no se pudieron recibir, están todavía en proceso algunos de ver si se podían salvar", mencionó Vives Jiménez.

Es preciso mencionar que en 2014 el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció 50 millones de pesos para la perforación de 15 pozos como una alternativa a la presa Yuribia, con los que supuestamente se dejaría de utilizar el acueducto al lograr los mil 200 litros por segundos que requería Coatzacoalcos; fue en el periodo del otrora alcalde, Joaquín Caballero, cuando se comenzaron los estudios y perforaciones.

"Tenemos un pozo que sí se ha revisado, el de Puerto México que sí produce buena agua, pero los demás no, el de Miguel Alemán, todos los que están en los demás puntos nunca dieron buena agua...El de la Petrolera, que por ejemplo está en México con Chihuahua sólo se donó el terreno, pero no se perforó, la verdad es que no los hemos recibido", expresó el funcionario de la CMAS Coatzacoalcos.

Aunque en un inicio se anunciaron 15 pozos, en realidad se encontraron 17 puntos como los más viables, aunque en el anuncio oficial nunca se mencionó al pozo que se encuentra dentro del Parque Central Miguel Hidalgo ni el que está en la escuela Miguel Alemán González, que sí fueron perforados.

En total se habrían erogado 32 millones 352 mil 941.17 pesos para la perforación de sólo 11 pozos, mientras que los otros seis que fueron presentados como construidos no existen, dinero que aún así fue ocupado para la supuesta construcción.

"El sistema no ha recibido del ayuntamiento esos pozos, porque el ayuntamiento actual sigue todavía tratando de ver qué pasa con ellos, en un tema legal", puntualizó Gustavo Vives.

En 2018 el Corporativo Imagen del Golfo y Diario del Istmo fueron galardonados con el segundo lugar por la Comisión de Atención y Protección de los Periodistas tras la publicación del reportaje ´Una Costosa Farsa´, bajo la autoría de quien esto escribe, en el que se expuso la corrupción en la obra de los 15 pozos y el desabasto de agua existente en varias zonas de la ciudad en las que éstos solucionarían dicho problema.

