Pospone marcha del Orgullo LGBTTTI 2020 en Coatzacoalcos

La marcha del Orgullo Lésbico-Gay-Travesti-Trensexual-Transgénero-Intersexual (LGBTTTI) prevista para este año en Coatzacoalcos, se pospuso hasta nuevo aviso, una vez que se levante la contingencia por el Coronavirus, reveló Luis Geovani Pérez, presidente del colectivo de diversidad sexual Ambient Tales.

"La Marcha del Orgullo LGBTTTI a nivel nacional, pues realmente sí se encuentra suspendida, la prioridad para todas las personas es la salud para todas y todos, en un esfuerzo conjunto de todos los comités en general, pues la Comunidad LGBTTTI no se hace a un lado y se une al apoyo hacia todas las personas ante la contingencia del Covid-19, no sabemos si será reagendada o no", señaló el activista.

El presidente del colectivo de diversidad sexual señaló que Coatzacoalcos también se une a esta medida para no poner en riesgo la salud de la población. Y es que cada 17 de mayo se conmemora el Día Nacional del Orgullo LGBTTI, sin embargo, la contingencia y aislamiento social tienen prohibidas reuniones masivas, pues es precisamente en las dos primeras semanas de mayo cuando se tiene previsto la fase crítica del Coronavirus.

"Se va a posponer hasta que efectivamente tengamos respuesta por parte de las autoridades a esta contingencia, por lo que se tomarán las acciones necesarias para realizarla si es posible este año y si no, hasta el próximo, lo importante es la salud de todas las personas; y las actividades que veníamos realizando también están suspendidas por el momento", indicó.

Por último, Luis Geovani Pérez descartó que haya despidos injustificados de personas LGBTTTI, pues muchas empresas activaron el trabajo a distancia o cerraron de manera temporal sus puertas.