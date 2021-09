"Se tiene que saber qué dejaron nada más el 30 por ciento de los hospitales al 100 por ciento, que dejaron una porquería como red hospitalaria en el estado de Veracruz y aún así el gobierno le ha hecho frente a esta pandemia, un buen gobierno ordenado, cuidando los recursos y trabajando de manera austera", expresó.

Durante su intervención en la capacitación de ediles electos realizado en Coatzacoalcos, por parte del Órgano de Fiscalización (ORFIS), el legislador apuntó que el buen manejo de los recursos ha permitido dar mejores resultados.

Noticia Relacionada Comisión de Vigilancia debe descartar corrupción en revisión de Orfis: Cazarín

NO BUSCARÁ LA GUBERNATURA DEL ESTADO

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, se descartó de la contienda electoral para la gubernatura en 2024, puesto que actualmente está concentrado en la tarea legislativa en donde aseveró, se ha escuchado a todas las voces de los veracruzanos.

"Me veo trabajando (en el 2024) de la mano del pueblo siguiendo las líneas de nuestro partido, yo no hago otra cosa más que trabajar y no me interesa en la boleta en el 2024", expresó.

Dijo que su compromiso es seguir trabajando a favor de todos los sectores de la sociedad, proponiendo leyes que generen un ambiente de bienestar y siguiendo las directrices de las administraciones federal y estatal.

En ese sentido, señaló que existen perfiles idóneos para poder aspirar al gobierno veracruzano, como la actual secretaria de energía Rocío Nahle García, con quien lleva una excelente relación.