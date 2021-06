por_salud,_reaperturan_espacios_deportivos_en_coatzacoalcos

En una estrategia escalonada, una de las principales acciones implementadas y adaptadas a la nueva normalidad, será el uso de nuestra playa con la segmentación para actividades como vólibol, fútbol beisbol y pronto hándbol, además que el carril que va desde Carranza hasta Independencia, permanecerá cerrado los domingos de 7 am a 11 am, a fin de ofrecer espacios en donde los porteños puedan ejercitarse de forma segura.

Es importante mencionar que también se anunció la reapertura oficial de los espacios deportivos municipales como lo son Unidad Deportiva Hernández Ochoa, Duport Ostión, La Alameda, Satelta, La Noria, así como también las ubicadas en Mundo Nuevo y Villa Allende, los cuales abren sus puertas de manera escalonada y respetando un horario de 6:00 am a 11:00 am para ejercitarse de forma individual, dado que los partidos y encuentros deportivos que generan alta concentración de personas aún no será implementados.

Recordando que, "también estamos en proceso de reabrir los gimnasios municipales respetando todos los protocolos que dicta la Secretaría de Salud, lo anterior, atendiendo al semáforo de riesgo" destacó el titular de la Comisión Municipal del Deporte, Jesús López Desales.

Es fundamental aclarar que, esta medida es tomada considerando el derecho a la salud de cada uno de los habitantes de nuestro municipio, aunado a que, de manera controlada y segura se retornará poco a poco a la Nueva Normalidad, ofreciendo zonas deportivas seguras y que garanticen las medidas de higiene adecuadas.

Cuidándote tú, nos cuidamos todos.

