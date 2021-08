Por problemas de visión dejó la sastrería; su hija podría dejarlo sin hogar

El poco dinero que ahorró para operarse de la vista lo utilizó para atenderse las lesiones y las fracturas que le causó una caída, ya que sus complicaciones oculares le impiden moverse por sí solo, tenido este tipo de accidentes.

"Yo le di las escrituras a mi hija para que hiciera su casa, pero ahora ya me está sacando de la casa, yo me dedicaba a la sastrería pero va para dos años que lo deje porque le falta la luz a mis ojos, me he caído varias veces porque ya no puedo moverme, si puedo caminar, pero la vista me limita", narró.

Sentado bajo uno de los arboles de la avenida Ignacio Zaragoza de la colonia Centro a la altura del Parque Independencia, mencionó que se gana sus alimentos apoyando a un carnicero sobre la avenida Veracruz a unos cuantos metros de las instalaciones del DIF municipal.

Con tristeza comentó que su hija Luz María Cruz Santos no le brinda un buen trato, por lo que decide salirse de su casa desde muy temprano para no causarle problemas, pues asegura que le contesta y le habla de forma grosera.

"Llego a ayudar a una persona ahí, es el que me da la comida ahí por la calle Veracruz, el muchacho es carnicero, lo ayudo en lo que pueda a limpiar el mostrador y ahí me la paso gracias a dios", expuso.

Don Antonio Cruz Reyes vive en la calle zafiro número 25 de la colonia Tierra y Libertad de Coatzacoalcos, para quien guste brindarle el apoyo o guste contactarlo puede hacerlo a través del número telefónico 9211114752.