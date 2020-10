Por presunta negligencia, se le desarrolla enorme quiste a nanchiteco

El músico y camionero Isaías Reyes Cruz de 44 años, conocido como 'Serrucho' o 'Yiyo', lleva diez meses postrado en una cama, a causa de los dolores que le provoca el absceso de 20 centímetros que le surgió por el error de un médico del Hospital Regional de Coatzacoalcos.





El calvario de Isaías comenzó el pasado 25 de enero del presente año, cuando ingresó a la clínica por presentar problemas respiratorios a causa de la tuberculosis, testimonio que está respaldado en el expediente clínico 20750706-01 y soportado con la orden de la tomografía que ordenó la doctora Montalvo.





"Cuando ingresé al hospital me fusionaron dos taquetes en la espalda donde actualmente tengo la bola, eso lo realizaron un domingo en esa ocasión yo sentí que me lastimaron, me dejaron descansar y fue hasta un martes cuando el cirujano llegó y dijo que la introducción no era ahí, que debió ser debajo del sobaco para meter la sonda", comentó el agraviado.





Derivado al error médico, Isaías fue sometido a otro procedimiento para drenarle el agua de los pulmones durante 17 días, obligando a su esposa a permanecer todo ese tiempo en la clínica, a la espera de noticias de su salud.





"En marzo me dieron de alta y al vestirme me di cuenta que donde me habían metido los taquetes estaba creciendo una bolita, pregunté al médico y respondió 'es por el líquido, con el tiempo desaparecerá', cosa que no fue cierta, ha crecido mucho, siento oprimida la costilla, no puedo dormir boca arriba, me cuesta trabajo respirar, tengo que depender de mi familia para bañarme, realizar mis necesidades fisiológicas, han hecho de mí una persona dependiente, cuando yo era quien proveía de alimento a mi familia", agregó.





Semanas después, ante la insistencia de Isaías por el agobiante dolor, fue enviado al hospital de Ixhuatlán del Sureste para que lo operaran, pero el cirujano en turno se negó a intervenirlo para evitarse problemas, mencionando que era responsabilidad de los médicos de Coatzacoalcos.





Para su mala suerte, la pandemia ha causado que las intervenciones quirúrgicas se prolonguen y sólo le han podido realizar estudios, los cuales han descartado que se trate de un tumor o cáncer, el diagnóstico final indica que es un absceso de grasa.





Desde su cama, el tecladista y urbanero envía un mensaje de solidaridad hacia la ciudadanía para permitirle asistir con un especialista y empezar su recuperación. Su familia pone a disposición el número de teléfono 921-178-8672 para recibir apoyos o directamente en su domicilio ubicado en la calle Araucarias de la colonia Los Coquitos del municipio de Nanchital.





"Mi familia depende de mí, a pesar de los fuertes dolores salí a la calle a vender paletas para comprar medicamentos que me quiten el dolor pero no me creyeron; estoy en las manos de Dios, si algún médico se pone la mano en el corazón, aunque no tengo dinero buscaremos la manera de pagarle, ¡ya no soporto los dolores!, siento que la bola en cualquier momento va a explotar, he perdido el hambre, mi estómago esta comprimido, ayúdenme por favor, en el Comunitario le han dicho a mi familia que no pueden operarme porque en cualquier momento voy a morir, yo quiero vivir, aún me necesitan los míos", dijo 'Serrucho' entre lágrimas.





EL HOSPITAL REGIONAL EVADE SU RESPONSABILIDAD





La familia Reyes afirmó que han buscado por diferentes medios para que le sea retirada la protuberancia, pero el personal de Salud sólo se limita a decirle que por la contingencia sanitaria, no cuentan con médicos cirujanos para atenderlo.





"El hospital no se hace cargo, prácticamente fue una negligencia porque cuando él entró no tenía nada y donde le perforaron por primera vez le salió este quiste", acusó su hija, María Antonia García Zapata.





Isaías permanece postrado en una cama dentro de su humilde vivienda, el dolor es ya insoportable y no puede sostenerse mucho tiempo; en siete meses ha perdido cerca de 32 kilos, por lo que es urgente que sea intervenido.





Es por ello que le hacen un llamado al director del Hospital 'Valentín Gómez Farías', Pedro Miguel Rosaldo Salazar y al secretario de salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, para que su caso sea atendido.





"Yo me dirijo usted doctor Roberto Ramos Alor, que si de favor tiene la posibilidad o si puede ayudarnos con una operación o que traten a mi esposo, porque la verdad está sufriendo con este dolor que tiene y ahora sí que no tenemos los medios para ayudarlo... lo que queremos es que lo ayuden, que lo operen, a ver qué se le puede hacer porque ya nos tiene preocupados" expresó su esposa, Samara Zapata González.