Por obras en terreno, se quedan sin agua 15 mil acayuqueños

Trabajos de nivelación de un terreno particular, propiedad de Enrique Cañas Acar, dejó sin agua a cuando menos 15 mil personas de once colonias de esta ciudad desde el viernes pasado, por lo que la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) presentó una querella por los daños causados ante la Fiscalía general del Estado, aunque ya llegaron a un arreglo económico.

Y es que, según Bruno Amitl Salamanca Esparza, jefe de la oficina de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), la linea general de agua potable cruza por las orillas de la propiedad de Enrique Cañas, en la carretera Costera del Golfo y al estar realizando trabajos de nivelación del terreno, pues ahí se construirá una gasolinera, la maquinaria dañó el paso, provocando una enorme fuga del vital liquido, desde el viernes pasado, obligando a la dependencia a cerrar el paso y la distribución de la ciudad.

El propio titular de CAEV en Acayucan informó que son once colonias afectadas sin agua y 15 mil ciudadanos los que han estado resintiendo la ausencia del fluido en sus hogares, pues en principio el particular se negaba a permitir que se realizaran las reparaciones correspondientes y ya este lunes alcanzaron un acuerdo, que en tanto llegue lo necesario para implementar una desviación de la tubería que cruza por esos terrenos, se permitiría la reparación de la linea para restablecer el servicio.

Bruno Amitl Salamanca Esparza informó que Enrique Cañas Acar deberá pagar alrededor de diez mil pesos en afectaciones a CAEV, pero además se debe adquirir el material necesario para hacer dicha desviación y deje de pasar la tubería por sus terrenos. El titular de CAEV mencionó que a más tardar este martes quedaría restablecido el servicio.

ASEGURAN QUE FUGA FUE CAUSADA INTENCIONALMENTE

Según informes, la fuga de agua generada en la linea general a la altura del entronque de la carretera Costera del Golfo y la calle Juan de la Luz Enriquez, no fue accidental si no intencional para presionar a CAEV que retire las tuberías del terreno particular.

Se comentó que el propio Enrique Cañas tomó un artefacto y rompió la linea general y causó el desabasto, pues la Comisión no quería realizar los trabajos de desvío y librar así el predio donde el empresario realiza una nueva gasolinera.

LLEGAN PIPAS EN AUXILIO PERO EL SERVICIO ES DEFICIENTE

La CAEV envió pipas a Acayucan para distribuir agua a las colonias afectadas pero según quejas de vecinos, la distribución no ha sido pareja y solo se ha estado dando en forma privilegiada la entrega del suministro.

Bruno Amitl Salamanca Esparza señalo que la CAEV a nivel central envió tres unidades para tratar de paliar la necesidad de agua en plena pandemia de coronavirus.