Por no respetar sana distancia, suspenden entrega de despensas en Coatzacoalcos

Este lunes damas voluntarias de la Catedral San José entregaron algunas despensas a adultos mayores que viven en situación de vulnerabilidad sin embargo, los abuelitos no respetaron la sana distancia por lo que suspendieron la actividad.

Desde el portón que se ubica sobre la avenida Carranza las mujeres realizaban la repartición de alimentos con una distancia moderada para evitar aglomeración y contagios de Coronavirus.

Las indicaciones eran que los abuelitos esperarán hacer nombrados con su credencial de lector en mano, para posteriormente recibir una bolsa con arroz, frijol, aceite y un kilo de harina, minutos después la situación se salió de control.

Luego de entregar 20 despensas algunas personas comenzaron aglomerarse en el acceso a la parte baja de la iglesia, por lo que se acercó la policía municipal y canceló la entrega debido a que no se estaban respetando los protocolos.

El hecho generó molestia entre los ancianos debido a que esté apoyo es de gran importancia para hacer frente a estos días difíciles por la contingencia sanitaria del Covid-19.

"Es la primera vez que vengo y me dan pero la verdad estamos pasando una situación dura, no hay de donde tomarlo y como yo este ya no trabajo y además tengo un hijo inválido y le compro pañales, me hago cargo de él", expresó Laureano Domínguez, beneficiado.

Es preciso mencionar que hasta el momento se desconoce cuándo volverán a retomar la entrega de apoyos.