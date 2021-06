por_falta_de_personal,_retiran_filtros_sanitarios_en_coatzacoalcos

"Dejaron de funcionar al 100% en el mes de abril no había personal adecuado para dar un servicio, cada vez era menos y no se podía cubrir el protocolo al 100%", indicó.

Mencionó no contaban con personal para tomar la temperatura ni proporcionar gel antibacterial y el poco con el que contaban doblaban turnos y además no podían hacer el protocolo correspondiente porque no le tomaban las medidas de sanidad a todos los que venían en un vehículo y tampoco se subían al transporte público.

"Nada más se tomaba la temperatura al chofer no se le tomaban al acompañante y copiloto, y pues eso fue afectando, de relajo las medidas por falta de personal", indicó.

Aseguró que ya no se volverán a colocar estos filtros aunque cambie el color del semáforo epidemiológico.

Los filtros estaban colocados en el acceso a Coatzacoalcos sobre la carretera antigua a Minatitlán, Calzadas y en el paso de lanchas hacia Villa Allende.

Hasta el 15 de junio el municipio contaba con 3 mil 994 casos activos y 802 defunciones; continúan en semáforo amarillo.

