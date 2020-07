Por error en registro, pescador de Cosolea se queda sin apoyo de bienestar

Por un error en la captura de sus datos personales, un pescador del municipio de Cosoleacaque no ha podido recibir el beneficio del Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores.

Es por ello que exhorta a los responsables de este programa a agilizar su trámite y poner más atención en el registro de los ciudadanos, debido a que son varias personas que se encuentran en esta misma situación.

El pescador, Jacinto Antonio Consepción con más de 25 años dedicados a este oficio, relató que estos días han sido difíciles para este sector en esta contingencia por Covid-19.

"La situación está muy dura, no hay más trabajo y se supone que este es un apoyo para el pescador, no es posible que cometan estos errores porque no se vale, solo me dicen que debo esperar la orden desde México, así es como se lavan las manos", indicó.

Recordó que en abril, los Servidores de la Nación realizaron el censo, posteriormente el 31 de mayo le enviaron la orden para activar la cuenta y disponer de los 7 mil 200 pesos que corresponden a este programa.

Sin embargo, registraron mal su segundo apellido al ponerle ´Conseocion´ en lugar de ´Consepción´, por lo que al momento de disponer de su apoyo en la sucursal bancaria que fue citado, no pudieron continuar con el procedimiento por este error.

Consideró que este apoyo que brinda el Gobierno de México es necesario para quienes se desempeñan en este oficio, debido a que no perciben ningún apoyo de otros niveles de gobierno o instituciones.

Por lo que pidió a las autoridades responsables de este programa, atender su situación para que pueda solventar los gastos de su hogar en esta contingencia por Coronavirus.

"Nosotros pescamos desde el kilómetro 14 hasta el río Tepache. Otros de mis compañeros no aparecen en el sistema, solo a mi me registraron mal, por eso espero que nos apoyen para poder tener este programa", puntualizó.