Policías fueron tratados como delincuentes, dice alcalde de Playa Vicente

Lo anterior luego de que en un supuesto operativo se los llevaron con el propósito de presentar exámenes de control y calidad, sin embargo, fueron tratados como delincuentes, por lo que asevera que el agravio no es sólo en contra de los elementos policiacos, ni siquiera en contra del alcalde, ha sido en contra de la institución y de la misma ciudadanía.

Dijo que el operativo realizado este lunes diez de mayo bajo el pretexto de hacer una revisión a licencia colectiva para la portación de armas de fuego además de someter a los elementos a pruebas de control y confianza.

"Este lunes, elementos de la Policía Estatal y Fuerza Civil, en coordinación con personal de la SEDENA y Guardia Nacional, implementaron un operativo de seguridad en el municipio de Playa Vicente, donde elementos de la Policía Municipal fueron desarmados, con el propósito de presentar exámenes de control y confianza.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) mantendrá labores de vigilancia y protección ciudadana en el municipio" señaló el comunicado de este lunes.

POLICÍAS SE NEGARON A EXÁMENES DE CONFIABILIDAD

"Después de que elementos de la Policía Municipal de Playa Vicente fueran relevados de sus funciones y trasladados al Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para que presentaran los exámenes de confiabilidad, 27 elementos se negaron a ser evaluados incumpliendo así con los requisitos legales para prestar el servicio.

El pasado lunes, fuerzas del orden encabezadas por la SSP, en coordinación con la SEDENA y la Guardia Nacional, realizaron un operativo para desarmar a 43 policías municipales de Playa Vicente, con el objetivo de verificar que cumplieran con lo establecido en la Licencia Colectiva para la Portación de Armas, además de notificarles que tendrían que presentar los exámenes de control y confianza; no obstante, como ya ha ocurrido con otros elementos municipales a los que se les solicita la evaluación, 27 policías se opusieron a cumplir con la normatividad aplicable.

De esta manera, hasta que los policías municipales sean certificados, la Secretaría de Seguridad Pública se encargará de la seguridad en ese municipio del sur del estado" informó la misma dependencia estatal este martes.

FUERON TRATADOS COMO DELINCUENTES

El alcalde por su lado dijo que los elementos policiacos fueron tratados como delincuentes y no como gendarmes que tenían a su cargo la seguridad de Playa Vicente.

"Habrá personas que a lo mejor dado el escenario y el proceso esto les cauce cierto placer. El agravio no solo ha sido hacia los policías municipales, quienes me merecen todo mi respeto, no ha sido ni siquiera en contra del alcalde, ha sido en contra de la institución de gobierno municipal y en contra de la misma ciudadanía"

Señaló que, durante estas últimas semanas, su gobierno ha trabajado para que se mantenga la paz y la tranquilidad entre los ciudadanos de Playa Vicente mediante un trabajo coordinado de la Guardia Nacional, la Fuerza civil y la policía municipal.

"Quiero pedirle al gobierno del estado, al gobierno federal, al secretario de seguridad pública, tengan a bien revisar minuciosamente cual es la verdadera situación de Playa Vicente porque quienes aquí vivimos nos conocemos perfectamente bien, sabemos a quienes nos dedicamos, quienes somos gente de buen y quienes son nocivos para la sociedad.

Que, teniendo la verdadera información de la situación de Playa, coadyuve para que se genere equilibrio a favor de la gente de bien, porque pareciera que tienen voz y son más escuchados quienes son nocivos para la sociedad que quienes estamos trabajando para que nuestro municipio este bien y le vaya bien" agregó.

"Actuar con responsabilidad, actuar con objetividad, veracidad, es la invitación que hace el gobierno municipal, para que en conjunto, los tres niveles de gobierno podamos generar un estado de tranquilidad, de paz y de progreso en el municipio de Playa Vicente, espero a nuestros elementos de la Policía Municipal, se les dé un trato digno, espero que como lo prometieron, esta semana estén de regreso" pidió el presidente municipal panista que en los últimos días también sufrió un atentado a su empresa abarrotera y ha sido amenazado mediante redes sociales.