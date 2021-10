Policía de Coatzacoalcos tiene ligero incremento en credibilidad

La credibilidad de la Policía Municipal en Coatzacoalcos subió 4 puntos según datos de la Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana en México, afirmó el director de la corporación Víctor Ulises Osorio Soler.



Detalló que uno de los programas que buscan impulsar es el acompañamiento policial, toda vez que es mínimo el apoyo que solicita la ciudadanía de los uniformados cuando realizan alguna operación en las instituciones bancarias.



"Que marquen a las 911 y que pidan el acompañamiento policial cuando vayan a ir al banco, subimos cuatro puntos en la confianza, en la encuesta de percepción, la policía municipal en especifico, entonces queremos que nos tengan mucho más confianza", comentó.



Expuso que en dicha encuesta también se expone que es en los banco donde la gente se siente más insegura, debido a los asaltos que se han registrado y todo por no ser discretos en sus operaciones y decirle a "medio mundo", del retiro que realizan en estos lugares.



"Coatzacoalcos sale en el primer lugar donde la gente percibe que el lugar donde más está insegura es en el banco, siendo que en este año no ha habido ningún evento en bancos. Pero ¿porqué sigue pensando la gente esto?, porque van al banco, le dicen a medio mundo que van a sacar dinero y a cinco o seis cuadras los asaltan", expuso.



Osorio Soler manifestó que aunque no se han reportado atracos en los bancos de la ciudad, a la semana solo brindan tres acompañamientos policiacos, pues a la ciudadanía le ha costado depositar la confianza en las corporaciones policiacas.



"Es muy poco, lo hacemos solamente tres o cuatro veces a la semana, y eso lo distribuye el 911, puede ir guardia nacional, puede ir policía estatal o vamos nosotros, hay elementos suficientes para hacerlo", finalizó.