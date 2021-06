Podrían invertir hasta 4 mil mdd en franja de Coatzacoalcos: CGJ

García Jiménez afirmó que inversionistas que se habían asentado en otras regiones del país buscaron un acercamiento al gobierno estatal para tener información sobre las ventajas logísticas de establecerse en la zona de Coatzacoalcos, justo donde atravesará el CIIT.

"Seleccionaron Coatzacoalcos... son particularmente para Coatzacoalcos, les atrajo que contamos con instalaciones industriales, en el sentido del gas y del agua... si nosotros tenemos esta alternativa de tener el agua bien encauzada para uso industrial, podríamos ofrecerlo para otras empresas, eso se les hizo atractivo... estamos tratando de atraer a más, estamos contemplando generar dos mil empleos al inicio", detalló.

Cuitláhuac García apuntó que sólo hay una carta de intención firmada para el CIIT, aunque no abundó en el número de inversionistas interesados.

HABRÁ JUSTICIA PARA ITZEL DAYANA

Por otra parte el gobernador recalcó que se está haciendo justicia en el estado respecto a la violencia contra la mujer, mientras que en el caso del asesinato de la adolescente Itzel Dayana, remarcó que la Fiscalía General del Estado actuó con rapidez.

"Estamos haciendo justicia, ya las cosas cambian, ahora cualquiera que intente siquiera una agresión contra una mujer, que quede claro que no va a haber impunidad", puntualizó.

OPLE ES ENCARGADO DE RESULTADOS

En cuanto a los resultados de las elecciones y los posibles brotes de violencia, Cuitláhuac García se abstuvo de hacer un llamado a respetar la voluntad ciudadana.

"No me voy a meter en cuestiones de elecciones, a mí me corresponde garantizar la seguridad, y de ahí que los órganos electorales sean donde diriman sus diferencias, no me voy a meter ni a favor ni en contra", enfatizó.

