Pocos espacios disponibles en el Panteón de Ixhuatlán

"La pandemia ha generado muchas defunciones, no solo en la localidad, sino en otros municipios del estado pero ha puesto en apuros a todas las dependencias encargadas a esta comisión, estamos conscientes que infinidades de ciudadanos tuvieron que cremar a sus familiares y eso nos ha dado la pauta para mantener aun espacios disponibles, de lo contrario las familias tendrían que buscar la perpetuidad en otros municipios", Josefina Martínez Aguilar.

Por otra parte, la encargada de la comisión de salud y panteones recomendó a la ciudadanía respetar las recomendaciones y restricción de personas para dar cristiana sepultura a sus difuntos, estamos a la espera de la autorización de un nuevo cementerio.

Sin embargo los ciudadanos mencionaron que al encontrarse limitados de espacios sus difuntos están quedando al fondo del terreno y existe el descontento de las familias, pero al no tener otra opción aceptan el lugar que les ofrecen para no deambular en otros municipios con el cuerpo, porque no hay otro panteón en el Ixhuatlán del Sureste.

