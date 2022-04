poco_alentador_el_primer_trimestre_del_2022,_lamentan_obreros_veracruzanos

Como poco "alentador" calificaron los integrantes de la Sociedad Mexicana de Industriales Transformadores de la Construcción (Smitc), el primer trimestre del 2022.



Y es que hasta el momento el gobierno federal, estatal y municipal, no han emitido licitaciones para el desarrollo de obras en el estado de Veracruz, por lo que esperan que aterricen durante el mes de abril.



"El primer trimeste ha sido poco alentador ya que los proyectos dentro de los tres niveles de gobierno aún no han sido aterrizados todo parece indicar que será a partir de a mediados de abril cuando inicien aplicarse los recursos", declaró Gabriel Rivera Serdán delegado de la Smitc en el sur de Veracruz.



Expuso que tanto las delegaciones del norte, centro y sur han manifestado que el arranque de los programas operativos de obras van muy "lentos", por lo que temen que no sean tomados en cuenta.



Rivera Serdán pidió a los tres niveles de gobierno a agilizar y regionalizar las obras para evoque que sean detalladas por empresas foráneas.



"Dentro de nuestras delegaciones tanto en la norte, centro y sur traemos el mismo sentir que va lento el

arranque de la ejecución de los programas operativos de obra. A los tres niveles de gobierno se le solicita que se agilicen los procedimientos de licitación y asignaciones de obra para poder generar la derrama económica que necesita Veracruz, expresó.