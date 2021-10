pobladores_exigen_justicia_por_asesinato_de_el_panza_en_acayucan_

Vecinos del barrio Zapotal y sectores cercanos exigieron justicia por el homicidio de Mario Castellanos Segura conocido como "El Panza", localizado lapidado frente a la escuela primaria "Capitán Hilario C. Gutiérrez" en Acayucan.

Tras unas palabras de despedida en el cruce de calles Independencia esquina Gutiérrez Zamora, donde Mario pasó casi toda su vida, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades para dar con los responsables del crimen.

"La muerte de Mario Castellanos nos deja una gran reflexión, ¿hasta dónde estamos llegando con actos tan violentos y cobardes?, el ser humano se ha deshumanizado. Nadie tiene derecho de arrebatarle la vida a otro hermano, menos de una forma tan cobarde, no queremos que se vuelva a repetir. Le pedimos a Dios el descanso eterno, pero también justicia, que no se nos olvide el amor al prójimo", dijo el sacerdote ante la multitud.

Y abundo el líder cristiano en que es tiempo de ayudar al necesitado, a aquel que no tiene voz, como ciudadanos y como comunidad, que Acayucan sea unidad "porque una fechoría al hermano se la hacemos a Dios".

Para los vecinos de ese sector que prácticamente crecieron viendo a El Panza, este era la representación de bondad y de una persona feliz.

"Mario eligió como vivir su vida, no tenemos la más mínima duda que fue feliz, era la viva imagen de la palabra bondad. No asimilamos porqué le hicieron eso, no vemos relación alguna entre Mario y la palabra homicidio o maldad", coincidieron los vecinos, tales como el prestigiado licenciado Rodrigo Rodríguez al lamentar este acto.

Mario de 73 años de edad, quien era originario del barrio Tamarindo siempre fue visto con agrado por los vecinos por ser una persona que a pesar de su situación de calle, siempre fue respetuoso y servicial; los que lo conocieron de cerca sabían que fue mecánico, ejecutaba la guitarra e incluso hablaba inglés, "un día simplemente decidió vivir en la calle y fue feliz".

*inmortalizarán a El Panza con mural

El artista urbano Ángel Isabel Solís conocido como Hepor, inmortalizará a Mario Castellanos Segura El Panza en un mural ubicado frente a donde pasó sus últimos años.

Con 14 años en la pintura, el joven recuerda a El Panza desde que era adolescente. "Yo nací en este barrio, un día le dije que lo pintaría, incluso bromeo que me iba a cobrar, hoy le estoy cumpliendo", finalizó.