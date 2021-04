Plataforma del INE tuvo muchas fallas: Silviano

“A mí el INE no me han notificado nada…la vamos a impugnar (en cuanto les llegue), lo que va a pasar es que si la tenemos que pagar, la vamos a pagar y ya”, detalló Silviano Delgado Valladolid, candidato independiente a la alcaldía de Coatzacoalcos.

A través de una entrevista telefónica, el célebre futbolista señaló que el sistema el Instituto Nacional Electoral (INE) para reportar sus gastos no les permitía hacer los registros de manera oportuna al presentar, presuntamente, fallas.

Es preciso señalar que el Consejo General del INE sancionó a 17 candidatos independientes a diputaciones locales y alcaldías veracruzanas, además de amonestar a siete más por inconsistencias en sus informes de ingresos y egresos para la obtención de apoyos ciudadanos, entre los que aparecen Silviano Delgado, así como los aspirantes Conrado Navarrete Gregorio y Rodolfo Corpi Lara.

“Es una sanción, nosotros nos vamos a registrar y vamos a impugnar eso, pero no nos ha llegado la notificación y no te puedo confirmar nada, la vi por la nota de ustedes (en Diario del Istmo)… nosotros sí cumplimos con todos los requisitos, sí nos faltaron unas cosas, hay un reporte de gastos que debes llevar antes del cierre, muchas veces el sistema se caía y no podías reportarlo, no te daba tiempo”, explicó Delgado Valladolid.

El Consejo General del INE multó de la siguiente manera a los aspirantes a la alcaldía de Coatzacoalcos: a Conrado Navarrete Gregorio con 5 mil 994.72 pesos; a Rodolfo Corpi Lara con 5 mil 907.84 pesos y Silviano Delgado Valladolid con 125 mil 976 pesos, y es él a quien finalmente se le dio el aval para ser el candidato independiente al juntar las firmas ciudadanas.

“Todos los candidatos independientes han tenido una pequeña queja de eso, subimos el 95%, nosotros cumplimos con todo… primero necesitamos tener la notificación y de ahí claro que se me hace algo justo (impugnar)”, mencionó.

-¿Consideras que hay una consigna del INE para echar abajo las candidaturas independientes?, se le cuestionó, a lo que respondió: “No, éstas son sanciones, pero sí tenemos herramientas para comprobar… Ya las (candidaturas) que tumbó (el INE), ya las tumbó”.