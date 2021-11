plantas_de_urea_en_agronitrogenados_siguen_sin_operar_al_100_por_ciento_

En el ejercicio 2020 se contó con suficiencia presupuestal para el proyecto de inversión de infraestructura económica de la rehabilitación de la planta de fertilizantes según lo señalado en las Actas del Consejo de Administración ordinarias y extraordinarias de Pemex Fertilizantes del año 2020, tras contar con un presupuesto 386 mil 284 pesos con tres centavos para estas operaciones.

De los 17 contratos y 27 órdenes de compra que comprendieron la ejecución de la obra, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) seleccionó para revisión una muestra de 15 contratos y las 27 órdenes de compra por un importe de 383 mil 986 pesos con seis centavos, que representó el 99.4% del total ejercido en 2020.

Dentro de los resultados de la auditoría se detectó que no se contó con el Plan de Negocios de Pro-Agro, ni tampoco se demostró que los proveedores contratados se encontraban en el Registro Único de Proveedores y Contratistas ni el escrito en el que las empresas hubieran manifestado que no se encontraban inhabilitadas para ejercer el comercio, su experiencia, capacidades técnicas, financieras, comerciales y de operación, la entidad fiscalizada no cuenta con lineamientos aprobados por los consejos de administración de Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., y de Petróleos Mexicanos que regulen la evaluación de la contratación de las empresas que suministran los equipos o prestan los servicios, de acuerdo con la normativa.

Otras recomendaciones hechas por la ASF fue en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Pro-Agro, ni con el Presupuesto aprobado por los consejos de administración de Pro-Agroindustria, S.A. de C.V., y de Petróleos Mexicanos; sin embargo, se llevaron a cabo las contrataciones de mantenimiento en 2020.

El informe se dió a conocer que hubo un incorrecto cálculo de intereses de un pago anticipado realizado en las facturas A9, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19 y A20 considerado en la factura A24 del contrato número PRO-AGRO-10/16 Servicios de mantenimiento integral y operación de un sistema de transporte por ductos de bióxido de carbono por 150.1 miles de pesos.

El dictamen se emitió el 15 de octubre de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por Pemex Transformación Industrial y de cuya veracidad es responsable.

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 150 mil 133 pesos 87 centavos, con motivo de la intervención de la ASF.