Planilla única representará a la APEC por el periodo 2022-2024

Entre el equipo de Morales Ramos, se encuentra Luz Magnolia Rodríguez Barrientos, jefa de Corresponsalías de Diario del Istmo, será la presidenta del Consejo de Vigilancia; la nueva directiva estará vigente del 2022 al 2024 con la posibilidad de ampliarse un año más.

"En vista de que muchos no se están animando a participar en el proceso, decidimos, sobre todo ser valientes, animarnos, arroparnos y pues ir en búsqueda de la presidencia... a mí me gustaría aprovechar este momento para dejar en claro solo un tema, el hecho de que yo hoy esté queriendo estar a la cabeza con mis compañeros, es porque durante tres años de la mano de mis compañeros que hoy integran la mesa directiva hemos estado trabajando... no es un tema de sucesión, es un tema de continuidad que junto con mis compañeros he venido realizando", mencionó Maythe Morales.

Noticia Relacionada Esperan libertad de Pasiano N para competir por alcaldía de Carranza

La planilla blanca ´Juntos por la APEC´ está conformada por Maythe Morales Ramos, como presidenta; ella es titular de noticieros en EXA FM, trabaja para RTV y AVC Noticias; Sendic Aguirre Pavón como vicepresidente, labora para Liberal del Sur y Radio Hit; Guillermo De la Cruz, como secretario, es periodista policiaco independiente.

María Concepción Castillo como tesorera, es conductora del medio digital Clic Noticias; Abisag Sosa, locutora y conductora radiofónica en EXA FM, es la vocal primera; el periodista deportivo Mauricio Juárez Morgado, es vocal segundo; mientras que los periodistas digitales del Diario de Allende y Coatza Noticias, Yadira Castillo Capdevila y Luis Alberto Ruiz Ramírez, respectivamente, son los vocales tercero y cuarto.

Por su parte Luz Magnolia Rodríguez asumirá la presidencia del Consejo de Vigilancia; la asamblea de toma de protesta se hará el próximo 27 de marzo en un lugar por definir en punto de las 09:00 horas; a pesar de que se avisó de las asambleas informativas previas a la elección, 36 de los 104 socios que integran la APEC nunca acudieron, incluso no se tuvo registro de otra planilla.

Una situación similar ocurrió en al finalizar el periodo de José Luis Ortega Vidal, pues al ceder la estafeta la única planilla que se registró fue la de la difunta periodista y alcaldesa de Moloacán, Victoria Rasgado Pérez.

Al no haber otra planilla interesada por acudir el día del registro, automáticamente Maythe Morales Ramos será la nueva presidenta de la APEC, quien recibe una agrupación todavía en tiempos de pandemia por Covid-19.

Directiva 2022-2024

Maythe Morales-Presidenta

Sendic Aguirre-Vicepresidente

Guillermo De la Cruz-Secretario

Maria Concepción Castillo-Tesorera

Abisag Sosa-Vocal

Mauricio Juárez Morgado-Vocal

Yadira Castillo-Vocal

Luis Alberto Ruíz-Vocal

Luz Magnolia Rodríguez-Consejo de Vigilancia