Plan Maestro del Corredor Interoceánico será entregado a finales de septiembre

Será a finales de septiembre cuando, posiblemente, se entregue el Plan Maestro del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), salvo que la pandemia por Covid-19 impida hacer algunas actividades a consultores de Surbana Jurong, empresa de Singapur que realiza este proyecto, reveló Rafael Marín Mollinedo, director general de este organismo público descentralizado.

"Eso debe de quedar pronto, no pasa de un mes, se atrasaron (en entregarlo) porque no pudieron venir los de Singapur porque no se les permitió volar, pero ya están en los puntos finales para ya entregar el proyecto", confirmó Marín Mollinedo.

El director general del CIIT indicó que tanto el Gobierno de Veracruz como el de Oaxaca son los que pagaron la elaboración del Plan Maestro del CIIT, mismo que asciende a un millón 200 mil dólares.

"(El Plan Maestro) es un análisis de las perspectivas del corredor, de qué es lo que se debe hacer, de cómo están las cadenas logísticas que se van a incluir aquí... tiene que ver con la ubicación y la vocación de los predios industriales, y de cómo debemos aplicar las perspectivas a largo plazo de lo que va a ser el Corredor Interoceánico", mencionó el funcionario federal.

El CIIT beneficiará a 33 municipios veracruzanos que se encuentran en esta franja, que se beneficiarán al proveer a aquellas empresas que se asienten en cinco de los 10 polos de desarrollo de bienestar, además de contar con la exención de algunos impuestos, además del empleo.