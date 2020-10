Piden intervención del secretario de salud para que sea atendido

El dolor, la desesperación de no poder acomodarse para descansar, sentarse, caminar a causa una protuberancia en la piel que mide 24x26 centímetros, está desgastando la salud de Isaías Reyes Cruz de 45 años de edad, oriundo de Nanchital.

Este quiste que se formó en su espalda, mismo que él compara con el peso y tamaño de una sandía, se originó a causa de una mala aplicación de sonda para retirarle agua de los pulmones durante 17 días.

En enero del presente año fue internado en el Hospital Regional de Coatzacoalcos "Valentín Gómez Farías" por principios de tuberculosis y fue dado de alta por mejorías en su salud, días después le salió un quiste, cerca de la costilla de lado derecho.

Isaías Reyes afirmó que al colocarle la sonda el médico lo lastimó en el costado derecho y desde ahí empezó este calvario para él.

¿Cuál fue el motivo por el que lo ingresaron al hospital?

"Yo entre al hospital por tuberculosis yo no tenía nada, ni quistes ni nada tenía, yo siento o sentí que a mi me punzaron una costilla, me lastimaron una costilla porque el médico dijo " ahí no era" y después me colocaron la sonda en el lugar correcto pero donde me lastimaron fue que me salió el quiste, relató.

¿Desde cuándo empezó a presentar síntomas de este quiste?

"En febrero era una bolita del tamaño de una paleta y en el mes de abril el quiste media 15 x 15 centímetros. La verdad este quiste creció mucho, los doctores me decían que no iba a crecer, qué nada más era pequeño, de la noche a la mañana creció mucho y me está jalando.la piel eso es lo que me duele, me duele mi columna, mi cadera, yo ya no me puedo levantar", indicó entre lágrimas.

¿Ustedes considera que esto es una negligencia médica?

"El hospital no se hace cargo, prácticamente fue una negligencia porque cuando él entró no tenía nada y donde le perforaron por primera vez le salió este quiste. Él dice que fue en la madrugada y dijeron "no, nos equivocamos de lugar" y le sacaron la sonda luego se lo introdujeron en el lado que era correcto y fue exactamente donde lo lastimaron que le salió la bolita", señaló María Antonia García Zapata, hija.

EL HOSPITAL EVADE SU RESPONSABILIDAD

La familia afirmó que han buscado por diferentes medios que el paciente sea atendido para retirarle esa protuberancia, pero el personal de salud sólo se limita a decirle que por la contingencia sanitaria del Covid-19, no cuentan con médicos cirujanos para atender el caso del señor.

Desesperados también han acudido al hospital comunitario de Ixhuatlan del Sureste pero le negaron la atención.

Don Isaías permanece postrado en una cama dentro de su humilde vivienda, el dolor es ya insoportable y no puede sostenerse mucho tiempo; en siete meses ha perdido cerca de 32 kilos.

Necesita una cirugía urgente de lo contrario el quiste seguirá creciendo y podría afectarle otras partes del cuerpo.

Es por ello que les hacen un llamado al director del hospital regional, Pedro Miguel Rosaldo Salazar y al secretario de salud Roberto Ramos Alor, para que un médico pueda atenderlo.

"Yo me dirijo usted doctor Roberto Ramos Alor que si de favor usted tiene la posibilidad o si puede ayudarnos con una operación o que traten a mi esposo porque la verdad está sufriendo con este dolor que tiene y ahora sí que no tenemos los medios para ayudarlo... lo que queremos es que lo ayuden que lo operen haber que se le puede hacer porque ya nos tiene preocupados de cómo está así y ahora sí que lo puedan atender porque está sufriendo mucho", dijo Samara Zapata González, esposa.

Si alguien desea apoyar a la familia pueden marcar al número 921 178 86 72 ellos viven en la colonia Los coquitos en el municipio de Nanchital.