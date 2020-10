Piden destitución de jefa y subjefa de área en el Gómez Farías

Un grupo de enfermeros eventuales y de base hasta con más de 20 años de servicio, hicieron una llamado al Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Regional de Coatzacoalcos (SUTHRC) para que cesen de sus puestos a su jefa Rosalinda Rosaldo y a la subjefa Dolores Carbajal por abuso de autoridad, amenazas y malos tratos.

De manera anónima por temor a represalias los empleados informaron a Diario del Istmo, los abusos que sufren desde hace aproximadamente 2 años por parte de ambas empleadas de la institución médica y de los cuales ya están cansados.

"Hacemos esta denuncia ante la prensa y también le hacemos un llamado al sindicato que preside nuestro líder Juan Pablo Sosa Gonzales

porque nosotros como trabajadores hemos sido víctimas del abuso de autoridad que tienen", expusieron.

Uno de los quejosos, contó que las amenazas que reciben se hacen presentes cuando algún compañero no se quiere quedar a seguir laborando después de ya haber estado hasta tres turnos seguidos; además cuando hace falta personal tienen que cubrir y una vez que piden les repongan el día laborado se los niegan.

"Ellos dicen que no hay suplente y se nos cierran, y nos agreden e incluso nos amenazan con cambiarnos de área y turno, incluso hoy en día están cambiando los turnos a conveniencia de las personas que son allegadas a ellas", expresó.

Agregó que otra situación que les aqueja es que tampoco a los enfermeros que están en el área Covid los están enviando a descansar una semana como parte de un estatuto laboral, ya que se niegan sin importar que día a día le hagan frente a la pandemia.

"Le hemos expresado a líder sindical esta situación en las que solo nos dicen que nadie se va pero se les hace fácil porque ellas no están al frente del servicio y sólo están en una oficina; incluso hubo una reunión en la que se autorizó los días de descanso y la jefa de enfermeras se salió prácticamente sin importarle que estaba ahí la máxima autoridad que es el director, se salió como diciendo no estoy de acuerdo", detalló.

Asimismo, los inconformes insistieron en que su principal petición es que el SUTHRC tome cartas en el asunto, y en caso de ser necesario se haga una reingeniería en el área para que quiten a la jefa y subjefa y su lugar entre personal con capacidad y calidad moral con los trabajador y los pacientes.

"Queremos que ellos intervengan para que hagan ese cambio de autoridades de ahí de enfermería del hospital porque lejos de todo esto nos ha creado conflicto con los mismos compañeros", señalaron.

VOTO DE CONFIANZA QUEDÓ EN ARREPENTIMIENTO

Indicó que el nosocomio cuenta con más de 600 trabajadores de enfermería, entre ellos eventuales, de contrato, homologados, formalizados, de base y demás, y entre los pasillos hay quejas en contra de quien es su jefa Rosalinda Rosaldo y la subjefa, a quienes les dieron un voto de confianza.

"Pensamos que traían otra visión, manera de trabajar; pero como dicen por ahí no entraron a clases y se les olvido lo que en el posgrado que hicieron les pudo haber enseñado lo que es humanidad porque nosotros trabajamos con pacientes y así como nosotros trabajamos con pacientes ellas deben de ver que somos seres humanos y nos cansamos", refirió otro trabajador.

SALARIOS BAJOS

De igual forma, en el tema de los salarios enfatizaron que actualmente no es el acordado por el gobierno federal, quien prometió que por estar en la primera línea de lucha contra el Covid-19 se les mejoraría.

"Un ejemplo, en los salarios de enfermería no pasan de 3 mil pesos para los eventuales y aunado a esto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les cobra el impuesto a ese doblete que no debería de ser y es algo que el gobierno dijo que iba a quitar y no lo ha hecho", reveló.

Rememoró, que la jefa es la segunda ocasión que se desempeña en el mismo puesto y al igual que en la primera vez el personal pidió su cambio.

"Tiene 20 años que pidieron el cambio de ella por ser un mal elemento y no es posible que hoy en día sigamos regidos por esa situación porque trae la escuela antigua; incluso la jefa y la subjefa son prepotentes y solo ayudan a las personas que ellas quieren", apuntó.

Por último, añadieron que Dolores Carbajal ha llegado a obligar a entrar a trabajar al personal eventual a quienes también ha amenazado con correrlos de hacer caso omiso.

"Tristemente es una persona que es agremiada al mismo sindicato del cual casi todo el personal o al menos un 80% pertenece que es al de Juan Pablo, no es posible que una persona que este agremiada y que se le dio la oportunidad de ser sub jefa se comporte de esta manera y le ponga el pie al trabajador cuando le han hecho evidencia de todo lo que han vivido".