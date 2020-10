Piden apoyo por peligroso árbol a punto de caerse en Coatzacoalcos

A sus 74 años de edad, Doña Guadalupe Rodríguez Zenteno solicita apoyo de las autoridades en torno al enorme y peligroso árbol de mango que se encuentra en el domicilio posterior de su casa en Juan Escutia 1206 de la colonia Benito Juárez Norte, con el latente temor de que pudiera venirse abajo y más ahora en temporada de ciclones.

"El árbol no esta en mi terreno pero siempre me toca a mi tener que estar pagando para que lo recorten por lo que no es justo eso, además de que es un grave peligro ya que podría caerse en cualquier instante", refirió Doña Lupita.

La ancianita que traía un vestido estampado con el símbolo de amor y paz y su delantal, de lento caminar por el paso de los años, recuerda cuando llegó a ese terreno por primera vez en el mes de marzo de 1979 y desde entonces se encuentra ahí, pero ahora tiene temor de que el árbol se caiga y no haya quien le ayude.

"Lo reporté con Protección Civil pero me dinero que no era su área por lo que no se quien pudiera auxiliarme ya que el mal tiempo podría presentarse en cualquier momento y ese árbol ahí sigue sin que lo poden o que se haga algo al respecto", agregó Doña Lupita.

La señora es auxiliada por algunos vecinos y los mismos prestadores de servicio al quien e prácticamente la han adoptado como su abuelita, ya que no tiene hijos ni nietos, por lo que quien e le llevan el agua o las tortillas, así la tratan, como su abuelita.