piden_alumbrado_en_el_parque_de_los_estibadores

Carlos Martínez mencionó que antes había otras lámparas de las "amarillas", que iluminaban bien, pero parece ser que consumían mucha energía, por lo que fueron retiradas y colocaron nuevas con parrillas solares, pero que dichas lámparas no alumbran bien.

Vecinos de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo, solicitan que sea mejorado el alumbrado del parque de los Estibadores, localizado en Francisco H. Santos, entre Cristóbal Colón y Héroe de Nacozari, luego de que las que actualmente se encuentra, prácticamente no cumplen con su cometido.

"No se ve gran cosa, están muy altas y no cumplen su cometido, es por ello que pedimos que nos apoyen ya que no se puede jugar en la cancha por la falta de iluminación", refirió.

En ese mismo sentido se mostró don Mario, quien mencionó que por la poca iluminación, no se puede utilizar el parque no solo en la cancha de futbol, ya que también en la zona de bancas y el resto del parque Estibadores no se ve bien.

Ahí el llamado para que este parque, al igual que otros más, sean atendidos por las autoridades.