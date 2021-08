Piden a Pemex reparación de puente en localidad de Arroyo Blanco

Cerca de la localidad se encuentran las instalaciones de la Planta Deshidratadora Ágata la cual sigue a cargo de Pemex por lo que piden a la empresa se haga cargo del mantenimiento.

En un recorrido en la parte inferior del puente, se pudo constatar que este luce en aparente buen estado sin embargo requiere que sea reconstruida la losa de rodamiento para que funcionen los dos carriles.

Noticia Relacionada PC de Moloacán desmantela juegos infantiles deteriorados

Además del puente, en general la condición de este camino no es óptima pese al paso constante de unidades de Pemex y de las diferentes compañías al servicio de Lifting de México, ya que existen deslaves que con el paso del tiempo y constantes lluvias no se descarte que se aumente su tamaño causando mas daños a la via de comunicación.