Pide Sesver evitar fiestas masivas de fin de año

De nueva cuenta el titular de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), Roberto Ramos Alor, pidió a los veracruzanos evitar fiestas masivas con motivo del fin de año, incluso solicitó no viajar entre municipios ni recibir visitas de estado foráneos, para prevenir contagios de Covid-19, especialmente en Poza Rica, donde los casos activos incrementaron considerablemente, así como en antros.

"Debemos insistir, mucho insistir, en la reducción de la movilidad en los municipios donde se está presentando el incremento de contagios y casos activos... es de suma importancia que continúen protegiéndose con las medidas sanitarias... Los contagios ahí (en Poza Rica) están aumentando y por supuesto la ocupación hospitalaria está incrementando, de seguir esta tendencia nos veremos obligados a tomar mayores medidas restrictivas, deben quedarse en casa, están en semáforo rojo (ahí) y sólo las actividades esenciales deben continuar", externó Ramos Alor.

El titular de Sesver hizo un llamado a los propietarios de antros en ciudades como Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos, a quienes pidió ser más cautos en el ingreso de clientela y aplicación de protocolos sanitarios.

"No han tomado en cuenta el aforo del semáforo epidemiológico, precisamente a ellos les hacemos un llamado par que se sumen a las medidas sanitarias y no se conviertan estos espacios en focos de transmisión del Coronavirus, con sus consecuencias letales que ya conocemos también", detalló el funcionario estatal.

Roberto Ramos añadió que el Covid-19 puede estar en cualquier lugar como en mesas, sillas, platos, puertas, cerrojos, ventanas, pasamanos, de cualquier negocio, por lo que es urgente que se extremen precauciones en los negocios y que las personas se laven las manos siempre, además de usar cubrebocas.

"Por favor, eviten las fiestas y reuniones, así como viajar de un municipio a otro, el momento y el virus lo exigen, es la manera más efectiva de no contagiarse, y por supuesto, no enfermarse... no caigan en el exceso de confianza, quizá piensan que con la llegada de una vacuna se ha terminado el problema, les informo que no es así, de ninguna manera... por el momento la producción no es suficiente para satisfacer la gran demanda internacional", destacó Ramos Alor.

Hasta el corte del 27 de diciembre Coatzacoalcos acumuló 2 mil 452 contagios, de los cuales 494 son decesos.