Petromex acusa desigualdad en guardias del Complejo Morelos

Trabajadores de las áreas de Mantenimiento y Vigilancia del Complejo Petroquímico Morelos se encuentran en aparente riesgo de contagios por Covid-19, pues cubren jornadas normales y no roles especiales como en otros departamentos, favoreciendo únicamente a quienes pertenecen al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), pues se les permite aplicar a las clausulas 2 y 42 del Contrato Colectivo de Trabajo.

"Se le ha solicitado al ingeniero Casimiro Álvarez Urbina (gerente del complejo Morelos) que ponga los roles especiales y no lo ha hecho, se le solicitó por oficio y no ha respondido, tiene un pacto con el STPRM, con el jefe de área de ese centro de trabajo y no hay forma de que ponga roles de trabajo desde el día 1 de enero nosotros estamos trabajando de 8 a 4 y de 12 a 4 normales como si no hubiera pandemia como si el área de Coatzacoalcos no estuviera en foco rojo", reveló José Abimael González Cruz, empleado y secretario de Impacto Ambiental en el Sindicato Petroleros de México (Petromex).

Es precisamente en un oficio de Petromex con fecha del 6 de enero y sellado como recibido el 14 de enero en el que se notifica que se excluye del convenio de Gerencia y STPRM a empleados de las áreas en mención y del oficio DCAS-3156/2020.

"Es inhumano también, hay un protocolo que dice que debe haber 1.5 metros de distancia por persona y en los talleres hay más de cien personas, no se puede, ¿en qué área?.. contestó enérgicamente a través de un oficio que ya hizo convenio a través de la cláusula 2 y de la 42 con el STPRM con respecto a las guardias, nosotros estamos denunciando la desigualdad laboral, porque simplemente mantenimiento y vigilancia son los únicos que tienen guardia... incluso el personal del sindicato tienen guardias", recalcó González Cruz.

Dichos roles especiales son para evitar aglomeraciones sin provocar repercusiones en la producción y mantenimiento de las plantas, esta última acción puesta como pretexto por la gerencia y que a la fecha no se lleva a cabo.

El trabajador puso de ejemplo que en los Complejos Petroquímicos Pajaritos y Cangrejera sí aplican las guardias especiales para dividir al personal en dos partes a fin de evitar aglomeraciones.

"En el complejo Morelos los únicos que sacaron, que es un área de más de mil 500 trabajadores, están trabajando normal, como si no hubiera pandemia; y lo ven a la hora de la salida de los complejos, está la aglomeración a lo que da", puntualizó.

Al consultar el oficio GRRLRHSUR-SAPCTZ-JDPCOQMOR-5-165/2021 se responde que no se incurre en discriminación laboral y que se aplican los roles, sin embargo, el primer oficio enviado por Petromex detalla que éstos no se aplicaron ni a Vigilancia ni a Mantenimiento.