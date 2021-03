Pese a su discapacidad, don Alfredo lucha por el sustento diario

Desde las seis de la mañana todos los días el señor Alfredo Domínguez se da cita sobre la calle Mariano Abasolo esquina Hidalgo para realizar su trabajo de "viene viene" y limpieza de camellones con la finalidad de llevar el pan de cada día a su hogar.

Pese a no contar con su pierna derecha, pasa más de 8 horas de pie sostenido con una muleta, cuidando carros y limpiando las áreas verdes; oficio con el que obtiene recursos de manera honrada.

"Yo vengo desde las seis de la mañana, me pongo a barrer todo el camellón, cuido los carros de las personas que vienen a comprar al mercado, me voy hasta la cuatro de la tarde", comentó.

Este trabajo lo empezó a realizar desde mediados del año pasado, al quedarse sin su empleo de albañilería a consecuencia de la crisis económica que se generó por la pandemia del Covid-19.

De lunes a viernes se le puede ver haciendo su trabajo con mucha dedicación y amabilidad y como gratitud las personas le obsequian unas monedas con las que paga la renta de su vivienda y sus servicios básicos.

"A mí me cortaron la pierna en el 2013 porque yo no contaba con recursos para comprar medicamentos, me cayó gangrena y eso me provocó que me la quitaran, este trabajo lo inicié el año pasado y de aquí me ayudo para pagar mi renta, agua y luz", mencionó.

A sus 61 años don Alfredo también ve por su madre a quien apoya con gastos de alimento, por lo que pidió la solidaridad de la población para que sigan respetando su trabajo, y donándoles una moneda, ya que es la forma honrada con la que sale a ganarse la vida.

"Mi madre siempre me enseñó a trabajar, a salir adelante. A la gente le agradezco que siempre me ayuda con una moneda y que Dios me lo bendiga y aquí estamos para cuidarles su carro", agregó.

Finalmente pidió el apoyo de las autoridades municipales para obtener unos galones de pintura y embellecer las áreas verdes cerca de donde realiza su actividad diaria.