Pese a carencias en instalaciones, Casa de Amor sigue dando alojamiento

En la actualidad la asociación civil ´Casa de Amor´ para niños con cáncer de Coatzacoalcos no se encuentra operando al 100% debido a que carece de mantenimiento en toda su instalación, informó Monserrat González Serrano, presidenta del comité de voluntarios de la AC.

"Son muchas cuestiones en general, pero la principal es que el albergue no está en su mejor momento en las cuestiones de la casa como tal, hay muchos detalles con el agua, la luz y las instalaciones como tal; y muchos decidimos en que íbamos a enfocarnos al mantenimiento y todo lo que en general se requiere para dejarla al cien y en un futuro hacer como una reapertura o reinauguración", reveló.

Comentó que pese a dicha situación no se ha dejado de ofrecer atención en lo que respecta a los apoyos con despensas a padres con niños que están en la lucha contra el cáncer, comida, y ayudas económicas que también requieren algunos papás.

"Eso ha sido por ahorita el trabajo, pero igual con todo esto de la contingencia nosotros respetamos las indicaciones sanitarias y esto del quédate en casa y con eso buscamos no exponer a los niños y las familias que pudieran llegar al albergue porque es estarse trasladándose de un lugar a otro", dijo.

DAN ALOJAMIENTO A QUIEN LO REQUIERA

Reveló que, aunque mantienen la instalación cerrada, la cual se ubica en la avenida Lerdo de Tejada de la zona Centro, por la misma contingencia del Coronavirus en más de tres ocasiones han abiertos sus puertas para dar cobijo a familias que requieran hacer uso de la instalación.

"Se les ha abierto a quienes tengan que quedarse por esa misma cuestión de que algunos vienen de fuera, o ya salen muy tarde del hospital y ya no se pueden ir a sus casas o lo que sea que surja, no estamos en esa parte de no hay servicio y está cerrado y ya, simplemente desde lo que podemos hacer damos esa opción", afirmó.

Finalmente, explicó que tienen muchos proyectos para la AC que pondrán en práctica una vez que pase el periodo de cuarentena.