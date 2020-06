Pescadores y autoridades advierten no consumir especies de laguna contaminada

Pescadores de Villa Allende y autoridades ambientes advirtieron a a la población que eviten consumir las especies que provienen de la laguna Unzaga de Villa Allende.

Lo anterior tras la mortandad de cientos de estos animales de los cuales hasta el momento se desconocen las causas, por lo que podrían ser dañinos para la salud de los consumidores.

Saúl Overa Torres, representante del sector acuícola de Villa Allende indicó que los peces podrían estar contaminados por los lixiviados que provienen del basurero que se ubica a los alrededores de este cuerpo de agua.

"La principal problemática es que las personas vienen a pescar y la mojarra se encuentra contaminada no es apta para consumo humano, no podemos arriesgarnos, se les hace un llamado a la ciudadanía que no compre mojarras porque están contaminadas", expresó.

Overa Torres recordó que esta es la segunda ocasión que en que decenas de especies aparecen especies muertas, situación que les afecta severamente al ser una de sus principales fuentes de ingreso.

"A nosotros lo que nos afecta es el basurero, esta es nuestra única fuente de ingresos, no podemos pescar, es lamentable porque nosotros pescábamos aquí, ahora tendremos que salir al mar y eso cuando se pueda", agregó Arturo Hermida, quien lleva más de 35 años habitando en esta zona.

De acuerdo al recorrido que realizaron los inspectores de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente estas especies podrían estar contaminadas con los lixiviados que provienen del tiradero a cielo abierto.