Pescadores de la cooperativa Mata de Caña en riesgo de perder su fuente de ingresos

Ángel Martínez López, representante de la Sociedad Cooperativa de Pescadores Mata de Caña de Cosoleacaque ante la falta de respuesta por parte del gobierno federal para sostener un diálogo por las afectaciones que tendrán con los trabajos del Corredor Transístmico que incluye el dragado del río Calzadas de Coatzacoalcos, amenazó con interponer un amparo de seguir sin respuesta.

En entrevista declaró que desde el 27 de abril del 2019 entregó un oficio al presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una gira que realizó por el Sur, en el que daba a conocer las afectaciones que tendrán en su principal fuente de ingreso que es la pesca.

"Mi inconformidad es que el presidente ya va a dar el banderazo de inicio del corredor y yo le entregue desde el año pasado un oficio sobre las afectaciones que tendremos cuando empiece el dragado de los ríos y todo eso y hasta el día de hoy no me han dado una respuesta ni enviado un oficio y nada", manifestó.

Comentó que por la vía terrestre desde hace 15 días ya comenzaron los trabajos con maquinaria pesada lo que les preocupa, ya que posteriormente iniciaran con el desazolve del rió Calzadas desde la desembocadura.

"Van a privatizar toda esa zona de desembocadura del Calzadas y será un puerto privado y entonces nuestra área de pesca la van a reducir y ahí donde van a dragar es donde llega especies como la jaiba, y otras del mar y del rió a desovar y desarrollarse y el impacto que eso nos va a causar va a ser bastante fuerte", expuso.

"Nosotros no nos oponemos al progreso pero con eso sólo van a progresar ciertas personas; nosotros como somos pescadores la mayoría no tiene estudios, entonces qué va a hacer de nosotros, nos van a desplazar y si me destruyen mi área de pesca tendré que emigrar y a dónde voy a ir, y es a lo que nos expone nuestro gobierno", agregó.

DE SEGUIR SIN RESPUESTA PROCEDERÁN LEGALMENTE

Martínez López, reveló que de seguir sin un dialogó o un acuerdo por parte de la empresa que realiza los trabajos, así como del mismo gobierno acudieran a la fiscalía para solicitar un amparo que les ayude a parar las obras.

"Hasta que no se resuelva y ya no es algo que va a quedar en nosotros sino de ellos porque nosotros desde el año pasado tenemos un oficio, como ciudadanos tenemos derecho; y yo pienso que con esto ya estamos en una nueva Cuba, porque lo que decía Fidel Castro se decía y aunque la gente se oponga le vale y es lo que nos está dando a entender nuestro gobierno", refirió.

Recordó que son 21 socios de la sociedad cooperativa que representa, sin embargo, los afectados en total son aproximadamente 40, ya que incluyen a otros pescadores independientes y jóvenes que están iniciando en el oficio.

"Vamos a acudir a la fiscalía a buscar un amparo y si no nos lo dan entonces tendremos que buscar alternativas como bloquear carreteras o exponer nuestra vida porque a eso es a lo que nos orilla nuestro gobierno", indicó.

Finalmente, dijo que será en el transcurso de la semana que busque gestionar el amparo por la vía legal, sin embargo, no descarta la posibilidad de sostener un diálogo previamente, ya que es lo que han buscado desde hace meses.