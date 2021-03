Pescador se encadenó a Puente 1; busca ser escuchado por el Presidente

La mañana del viernes un pescador de la Cooperativa "Mata de Caña", se encadenó en el Puente Coatzacoalcos I, con un cartel en mano, en el que pedía a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, "Ya basta al Corredor Transístmico", tras la visita que hizo en la Administración Portuaria Integral (API).

Ángel Martínez López, presidente de la cooperativa pesquera, manifestó que por falta de respuesta desde hace dos años a pliegos petitorios que ha entregado al presidente para frenar las obras que se realizan para el proyecto del Corredor Interoceánico, realizó dicha acción, ya que buscó ser escuchado.

Asimismo, dijo que pese a que les han prometido que los trabajos que se llevan a cabo en el Río Calzadas no afectarán su principal fuente de ingreso que es la pesca, ya que los reubicaran, tarde o temprano no podrán seguir desempeñando su oficio de muchos años y es algo que les preocupa.

"Desde hace dos años no me han dado respuesta entonces como mexicano que soy y el artículo 8 dice que se nos de respuesta por escrito a nuestro pliego petitorio, parece que estamos regresando para atrás a un Cuba o Venezuela y si no me han dado respuesta se nos están violando nuestras leyes constitucionales", expuso.

Cabe hacer mención que el pescador cumplió con la amenaza de llevar a cabo dicha acción, el jueves mediante ruedas de prensa que ofreció a diferentes medios locales de comunicación.