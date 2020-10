Persona de la tercera edad libra batalla contra el Covid-19

Durante el viernes un paciente de 63 años que estuvo 15 días internado por Covid-19 fue dado de alta del Hospital Regional "Valentín Gómez Farías´; tras su salida agradeció la buena atención del personal y los cuidados que le brindaron para su mejora.

"Cuando me trajeron al hospital llegue bien grave y me fue detectado el Covid-19 pero su trabajo que hicieron fue un éxito, la verdad yo lo reconozco por la forma que llegue y me siento bien, vamos a seguir echándole los kilos para adelante y ver qué pasa; me voy muy agradecido con todo el equipo y gracias a Dios que les dio esa forma de trabajar", externó el paciente Oscar Armando C.B, mediante un video que le grabó el equipo de enfermería quienes a su vez lo despidieron entre aplausos.

De acuerdo a datos proporcionados por trabajadores del lugar, el paciente ingresó con Neumonía Atípica y posteriormente tras haber sido sometido al estudio resultó positivo a Coronavirus.

Sin embargo, luego de haber permanecido internado 15 días fue dado de alta con el apoyo de oxígeno suplementario, ya que aunque su estado de salud era estable se iba en calidad de grave, puesto que pudiera presentar complicaciones por lo que debía seguir en reposo.

Cabe resaltar que aunque no es de forma periódica también La Secretaría de Salud (SS) del Estado da a conocer algunas de las innumerables altas que han sido realizadas en el nosocomio que funge como hospital Covid.