Persiste en el IMSS atraso en entrega de medicamentos contra el cáncer

Pacientes de la región sur con cáncer tipo Leucemia Mieloide Crónica continúan padeciendo retrasos en la entrega de sus medicamentos por parte del Hospital General de Zona (HGZ) 36, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coatzacoalcos.

Sergio González Hernández, primer cuidador de su esposa Azucena Nieto Hernández quien padece esta enfermedad, y que es derechohabiente de la institución médica, informó que esta situación la siguen enfrentando desde hace varios meses cerca de 15 a 17 afiliados de otros municipios vecinos.

"Honestamente no se les han entregado en tiempo y forma a un grupo de pacientes de la región sur y entre ellos se siguen apoyando hasta el día de hoy porque ha habido casos en los que acuden a sus consultas y el médico les entrega su receta para surtir su tratamiento del mes pero hay hasta 15 o 17 días de retraso para la entrega de un medicamento; y un paciente le presta al otro", expuso.

NO HUBO CAMBIO DEL GENÉRICO AL DE PATENTE

Además, manifestó que hasta la fecha después de que en días pasados se manifestaran en la entrada principal de la clínica para exigir el cambio del medicamento Detepol Imatinib genérico al de patente siguen suministrándoles el mismo, aunque ahora ya no se percibe de mala calidad como anteriormente que hasta al sacarlo del empaque se desboronaba.

"Siguen dando la misma marca aunque el medicamento ya viene en mejores condiciones pero hemos hecho hincapié a que nos lo cambien al de patente de Novartis", agregó.

Sin embargo, explicó que siguen las reacciones negativas en la salud de los pacientes provocadas por el tratamiento genérico pues presentan desde náuseas hasta migrañas.

Finalmente recalcó que son entre 15 a 17 los pacientes que sufren esta situación, provenientes de Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan, entre otros municipios cercanos.

"En el caso de mi esposa yo he estado tocando puertas en algunas instancias que me han apoyado económicamente para comprar tratamientos que vienen derivados a la leucemia y que duran 30 días y salen aproximadamente hasta 2 mil 400 pesos la caja; y hasta un Sulfato Ferroso que en ocasiones el seguro social no lo tiene y otros que he tenido que costearlos".