persiste_el_maltrato_animal__en_nanchital

"Por favor no lo dejen abandonado también como esa mala gente por favor no sean inhumanos como esa pinch...... gente no lo dejen bajo el sol y la lluvia", dijo Francisca Velázquez Gómez.

La mascota color blanco, fue abandonada en una bolsa de tela color azul, situación que llamó la atención de los vecinos al ver que no se movía.

"Mendiga gente, que culpa tienen los animalitos, así les harán a ellos, ojalá alguien ayude a ese pobrecito animalito", señaló MariHelen Balderas.

Como este se han presentado otros como los perritos en malas condiciones, que se encontraban amarrados con cadenas sin collares uno color café como el que se otro color blanco, en la calle Cerrada de Manzano, Colonia Los Coquitos.

