Persiste acoso laboral por parte de directivos en Hospital de Coatzacoalcos

Carlos Lara Beatriz, Coordinador de Servicios Generales del Hospital Regional de Coatzacoalcos y Emilio Arturo Castillo Tadeo, Jefe de Recursos Humanos son acusados de hostigar y acosar laboralmente a trabajadores de diversas áreas del nosocomio, los cuales por temor a represalias prefirieren callar.

En entrevista, Lara Beatriz fue señalado de desempeñar dicha actitud desde el pasado 2018 que entró durante el cambio de administración de gobierno, sin embargo, empleados de áreas como lavandería, chóferes de ambulancia, intendencia, personal eventual, entre otros, prefieren no levantar la voz.

Esto fue informado por un empleado, que funge como operador de ambulancia desde hace alrededor de 16 años, al que desde mediados de junio del año en curso a causa de haber realizado un oficio en conjunto con sus demás compañeros para pedir llantas nuevas para las dos unidades de traslados, relegó de sus actividades laborales.

"Todo fue porque no nada más yo si no todos mis compañeros hicimos un oficio donde se solicitaba el cambio de llantas para las unidades, el mantenimiento preventivo y correctivo y todo eso, entonces a raíz de eso yo ya empecé a tener repercusiones y raíz de esto el ingeniero Carlos Lara Beatriz me castigó que porque estaba yo incumpliendo y cometiendo falta", contó.

Detalló, que desde entonces ha sido sancionado y no le permiten efectuar sus actividades laborales, como lo son realizar traslados de pacientes e incluso pidieron su cambio de área laboral a otra muy diferente a la de él.

"Piden mi cambio de área, además el miércoles me encontré con la novedad que ya no puedo tomar las ambulancias por ordenes del ingeniero Carlos Lara y que ya no se me dieran las llaves, entonces a raíz de eso ya estoy prácticamente congelado no estoy haciendo movimientos de pacientes, movimiento administrativo y estoy sentado en la oficina, incluso tengo entendido que llegará este viernes otro compañero que va hacer mis funciones", explicó.

Manifestó, que el oficio de petición al no tener respuesta con sus superiores posteriormente fue entregado a la doctora Romana, Directora de Atención Médica a nivel estado lo que dio finalmente resultado pero que a él afectó en su trabajo.

"No se nos cambiaban las llantas incluso tenemos fotos donde están todas lisas y así incluso querían que uno saliera de traslado a Veracruz a lo cual se negó un compañero y con justa razón porque ponía en riesgo su vida; me comentaron a mí y lo mismo porque yo no puedo exponer mi vida y la de mis compañeros enfermeros, médicos y pacientes que son por los que al final de cuentas estamos", dijo.

"Entonces por lo mismo ellos tomaron eso como una negatividad de que no quiero cumplir con mis funciones cuando en realidad lo único que se pedía era seguridad", agregó.

OTRO SEÑALADO EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS

El afectado, además de señalar a Carlos Lara Beatriz de efectuar acoso laboral en su contra también incluyó a Emilio Arturo Castillo Tadeo, Jefe de Recursos Humanos.

"Esta persona incluso ha venido hasta mi domicilio a amedrentarme de que me cambie de área y que si no lo hago me las voy a ver con las autoridades en Xalapa", enfatizó.

Asimismo, informó que el director del hospital "Valentín Gómez Farías", Pedro Miguel Rosaldo Salazar a quien expuso su situación le recomendó acatar la petición del cambio de su área, ya que Lara Beatriz es amigo del Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor y llevaría las de perder.

"Mi respuesta fue que a mí no me interesaba amigo de quien fuera a mí que se me respetaran mis derechos y que no he cometido ninguna falta al contrario quien las ha cometido es este ingeniero que nos pedía dinero para los traslados, sacaba gasolina, se perdieron llantas de las ambulancias, desfibriladores, respiradores y otras cosas que traen", destacó.

Finalmente, el empleado, apuntó que la represión por su jefe también ha sido ante la negativa que él ha puesto para realizar prácticas ilícitas dentro de su área.

"Desde un principio Carlos Lara ha querido que nosotros robáramos gasolina, pidiéramos dinero de más y al menos de mi parte yo no presto para eso y a raíz de eso pues yo le estorbo no es tanto que yo falte a mi trabajo".