Perrita a punto del degollamiento es rescatada en Coatzacoalcos

Con una soga muy apretada que la estaba degollando fue rescatada una perrita mestiza que deambulaba en calles de la colonia Francisco Villa de esta ciudad.

La terrible imagen de la cachorrita color miel, causó preocupación y asombro entre los colonos, ya que a consecuencia de la cinta amarrada con brutalidad provocó en ella una severa y profunda herida en todo su cuello.

Por fortuna, la mascota que se presume estuvo por varios días y hasta semanas atada con gran fuerza, tras deambular por la calle llegó a manos de una familia que la rescató de la negligencia de la que fue víctima por quienes se suponía eran sus cuidadores.

Actualmente, la perrita ya fue llevada a un veterinario donde trataran sus heridas para así aliviar un poco de todo el sufrimiento que padeció.

LLAMADO A RESPETAR LA VIDA ANIMAL

Por su parte, Giovanni García Camacho, quien la rescató y la mantiene bajo su cuidado, despreció este acto de crueldad animal y llamó a la población a cuidar y respetar a los animales.

"Si no van a querer a los animales, ni los van a cuidar bien, no los tengan por favor, esto es crueldad hacia ellos. La perrita traía la pita bien apretada al cuello lo que le ocasionó está herida tan grave, ella se acercó llorando y me la traje a casa sin dudarlo", externo.

Asimismo, el indefenso animal, pese a su sufrimiento, fue abandonado, por lo que tuvo que soportar deambular en las calles padeciendo las altas temperaturas, sin agua y alimento.

Los casos de crueldad animal o maltrato son castigados por las autoridades correspondientes, sin embargo en Coatzacoalcos aún falta la correcta aplicación de justicia, por lo que siguen muy presentes, así como los hechos de abuso y omisión de cuidados.

Es preciso mencionar que actualmente la cachorra ya se recupera favorablemente de la herida causada, y está junto a una nueva familia de buen corazón que la recibió con los brazos abiertos y nunca más sufrirá algo igual.