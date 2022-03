Permanece cerrada la escuela Benito Juárez García

Desde el cierre por la pandemia del COVID-19, la mencionada escuela permanece cerrada, contando con un par de revisiones donde se constata el estado en el que se encuentra, por lo que resulta un riesgo para todos, sobre todo luego del paso del temblor del siete de septiembre del año 2021.

El turno matutino que tiene una matrícula más elevada, se encuentra operando de manera virtual, mientras que el turno vespertino con menor número de alumnos, acuden a otro plantel para clases presenciales.

Esta escuela no ha podido recibir el recurso necesario para ser rehabilitada o reconstruida, partiendo del hecho de que aún no se logra concluir con la certificación de propiedad, por lo que al no contar con la papelería necesaria para los trámites pertinentes a la inversión que se necesita, seguirá sin recibir atención.

Por tal situación el turno matutino a cargo de la doctora Ana Beatriz Ricárdez Meneses, sigue en clases virtuales, en tanto que el turno vespertino a cargo de la maestra Guadalupe Aguilar García, tiene que recurrir a otro plantel educativo para que les faciliten las instalaciones.