Periodistas y defensores de derechos humanos no quedarán desamparados: Tania Cruz

Los periodistas y defensores de derechos humanos no se quedarán desamparados tras la desaparición del mecanismo que les proporciona ingresos y un espacio seguro para resguardarse, así lo afirmó la diputada federal Tania Cruz Santos, quien este viernes será la primera legisladora de la región en presentar su informe virtual.

"Van a seguir recibiendo los mismos apoyos que se venían haciendo, solamente se retira el organismo de fideicomiso, que era como un intermediario, ahora va a ser directamente la dependencia que en su momento emite por primera vez el recurso, directamente de Hacienda viene el pago a todos los beneficiados", indicó vía telefónica la diputada por el Distrito XI de Coatzacoalcos.

Desde 2012 el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas benefició a 298 comunicadores del país y a 500 activistas, siendo Veracruz la novena entidad con 34 casos, mientras que la Ciudad de México encabeza la lista con 122, esto de acuerdo a datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob).

"El recurso sigue, solo se quita el intermediario porque se han detectado muchos manejos irregulares con los fideicomisos, como no hay manera de transparentarlo en automático se pierde ese seguimiento que le puede dar el gobierno, entonces por evitar la discrecionalidad de los recursos están omitiendo ese paso, todos los apoyos van a llegar directamente a los beneficiarios, no va a haber ningún problema, ya lo dijo el presidente y también el secretario de Hacienda", externó Cruz Santos.

Tania Cruz desmintió todo lo que se ha dicho en torno a la extinción de varios fideicomisos, entre ellos el que pertenece al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, que inició en 2012 y fue en el 2017 cuando la cifra de periodistas beneficiarios incrementó a cien, para decrecer a 84 el año pasado.

"Créeme que van a seguir teniendo todo el apoyo del gobierno, todo el respaldo y todo el recurso, pero ahora de manera directa, al contrario, con los fideicomisos hay recurso que quedó rezagado, no caen en subejercicio y los fideicomisos pueden almacenar el dinero por años y no ejercerlo, cosa que no se debe de hacer, se debe ejercer por año

A nivel nacional Veracruz representa el 4.5% de favorecidos, aunque continúa como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo ante más de 20 muertes registradas en los últimos tres sexenios.

PRESENTARÁ INFORME VIRTUAL

Este viernes 16 de octubre Tania Cruz Santos rendirá su segundo informe de labores legislativas, aunque este año será diferente, debido a que por la pandemia de Coronavirus los eventos masivos están prohibidos y éste será el primero en hacerse de manera virtual en la zona.

"Realmente tenemos que sacar lo mejor y el aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia, lo mejor es que nos ha dejado es que podemos trabajar trabajo virtual, hoy las redes sociales, las videoconferencias y el apoyo digital que nos permite seguir enlazándonos con la gente...Es el primero que se va a hacer", dijo la diputada.

El informe se realizará a las 18:00 horas a través de su fanpage Tania Cruz Santos.