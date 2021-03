Periodistas de Coatza se pronuncian para exigir seguridad al comunicar

La Asociación Civil de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC) realizó un pronunciamiento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer; exigiendo justicia, respeto y libertad.

En voz de las periodistas Maythe Morales Ramos, Teresa Carrasco y Virginia Mejía, pidieron a la sociedad y autoridades seguridad para comunicar y no dejar en el olvido a todas las víctimas que ya no están con vida y que han quedado en el olvido.

" Este 8 de marzo la asociación de periodistas de Coatzacoalcos hace un llamado a los medios tradicionales y portales informativos a no matar el recuerdo de aquellas que ya no pueden exigir justicia, de aquellas que ya no pueden salir que ya no pueden contar sus historias, dado en varias ocasiones para contar historias y las causas de cada una de las muertes, sin herir su integridad y sobre todo a las familias", expuso la comunicadora Morales Ramos.

Por su parte Virginia Mejía indicó que los tres pilares de la mujeres está en la libertad, la verdad y la justicia sin embargo, muchas han sido asesinadas, voladas o desaparecidas por lo que esté día hizo un llamado al gremio periodístico para trabajar con respeto y hacer valer los derechos tanto de hombres como mujeres.

La directora editorial del Diario del Istmo indicó que es necesario la capacitación para no violentar los derechos al momento de realizar el trabajo para poder construir una sociedad igualitaria.

" Por eso es importante la capacitación debemos construir una sociedad igualitaria, no de hombres ni mujeres, una sociedad igual, es importante reconocer que las mujeres hemos logrado dar un paso más Y por supuesto que nos falta ese reconocimiento de igualdad es una lucha que las mujeres hemos emprendido y que poco a poco se han incorporado los hombres Por eso yo les pido compañeros y los exhorto a que sigamos capacitandonos para construir una sociedad igualitaria", finalizó.