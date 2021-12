Periódico Órale premia a sus lectores con la rifa "Llegó el Pavo"

"Es para agradecerle a las personas que nos leen y también a nuestros patrocinadores y sobre todo al capitán Héctor Robles Barajas que siempre nos motiva", indicó la Gerente General Valentina Posadas.

En el programa la Otra Cara de la Moneda, conducido por el periodista Julio Escobar, titular de este espacio fueron entregados estos pavos a 16 familias de la zona sur de Veracruz.

Sin importar la distancia nuestros ganadores acudieron a las instalaciones del Corporativo Imagen del Golfo de municipios como Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan, Sayula de Alemán, quienes agradecidos y contentos recibieron este detalle.

Este evento fue posible gracias a todo el equipo de ventas del Corporativo Imagen del Golfo que cada año en coordinación con nuestros patrocinadores buscan llevarles momentos de felicidad a nuestros fieles lectores.

Ganadores agradecieron al Periódico Órale.

Manuela Fajardo Jiménez es originaria de Sayula de Alemán y fiel lectora de este medio informativo desde hace 10 años.

La madre de familia indicó que su situación económica se tornaba complicada para tener una cena navideña, por lo que el ser ganadora del sorteo del pavo le dará la oportunidad de compartir el alimento con sus Seres queridos.

" Para mí es una bendición de Dios, yo se lo pedí a mi padre celestial en oración, y nos está bendiciendo con está cena de Nochebuena. Y yo quiero agradecer también al periódico por este alimento", expresó conmovida.

Por su parte el señor Tomás Domínguez Delgado originario de Oluta Veracruz, compartió que esté premio será la cena que compartirá con sus hijas que vendrán a visitarlo está navidad.

" Gracias a Imagen del Golfo por está cena que podremos compartir con la familia para pasarla muy contentos, unidos y disfrutar de estás fechas , nunca antes había ganado y estoy muy contento con éste pavo", agregó.

Finalmente doña Refugio Lara originaria de Coatzacoalcos dijo sentirse feliz ya que es la primera ocasión que resulta ganadora de los sorteos que realiza está casa editorial.

" No creí que saliera ganadora y cuando me notificaron me alegré bastante porque me llegó mi suerte, este alimento lo voy a compartir con mi esposo y mis hijos", puntualizó.