Pérdidas por inseguridad rebasan los 6 mil 500 millones en Veracruz

En tanto que, el 3.3 por ciento, es decir, 399 millones de pesos, son ocupados para gastos derivados de daños a la salud ocasionados por los delitos, de acuerdo con el documento que fue presentando con cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).

En lo que respecta a la percepción que tienen los veracruzanos de ser víctimas de un delito, se observa que 67% de la población se considera como posible víctima de, al menos, un delito, 62% como víctima de robo o asalto en la calle o transporte público, 43% como víctima de una agresión física y 39% como víctima de extorsión o secuestro.

En la medida que la inseguridad está asociada a la corrupción de las autoridades, se observa que el 75% de los veracruzanos considera a los agentes de Tránsito como las autoridades más corruptas, le siguen los jueces a los que 64% de la población considera corruptos.

De igual manera, 61% de los veracruzanos considera corrupta a la policía municipal, 58 al ministerio público, fiscalías estatales, y policía estatal, 56% a la policía ministerial y 52% a la Fiscalía General de la República (FGR).

Debido a estas condiciones de inseguridad en que se vive, los veracruzanos han modificado sus actividades cotidianas por temor a ser víctimas de algún delito, por lo que el 67% de la población ya no permite que sus hijos menores de edad salgan a la calle, 55% dejó de usar joyas públicamente, 49 dejó de salir de noche, 38% ya no lleva dinero en efectivo, 35% dejó de ir al cine o al teatro, 33% dejó de salir a caminar y 33% ya no sale a visitar parientes o amigos.