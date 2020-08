Pemex, igual o peor que con Peña Nieto; petroleros revelan corrupción

“La empresa sigue igual, has de cuenta que está (Enrique) Peña Nieto… el único cambio que se hizo fue del director de Pemex y éste sigue igual o peor”, así se refirió Hugo Echeverría Preciado, trabajador transitorio de la Sección 1 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quien desde Guaymas, Sonora, reveló actos de corrupción.

De acuerdo a Echeverría Preciado son 12 los trabajadores transitorios que llevan siete meses sin trabajar en la Terminal Marítima de Guaymas, en la que acusan la colusión del jefe de Recursos Humanos, José Luis García Rodríguez, con el delegado sindical César Hernández Torres, quienes presuntamente favorecen la imposición de plazas a sus allegados o a quienes desembolsen desde cien mil a trescientos mil pesos violando con ello el escalafón de asignación por antigüedad.

“(El jefe de Recursos Humanos) nos pidió el tiempo que teníamos en la empresa, el nombre y la categoría, y yo le dije lo que le tenía que decir, que todo en Pemex no era problema sindical, sino problema de la empresa también, porque se prestaba a la corrupción por ‘el moche’…ya le hemos enviado un oficio al director de Pemex y no tenemos respuesta… hicieron un rezago por la venta de plazas… algunos de cien mil a los de tierra, de antigüedad no llegaban ni a cinco años y a los embarcados hasta 250 mil o 300 mil pesos”, expresó el trabajador, quien se contactó con Diario del Istmo a través de una videollamada.

Ante esta situación ya interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por abuso a los derechos humanos y violación al derecho al trabajo, mientras que ya solicitaron la ayuda de legisladores del Movimiento Regeneración Nacional para enterar de la situación al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que argumentan la existencia de conflicto de intereses ante el desplazamiento laboral del que son objeto.

Es preciso mencionar que en Coatzacoalcos y Minatitlán ocurren situaciones similares en las Secciones 10 y 11 respectivamente, sin embargo, la mayoría de la disidencia del STPRM lo hace en anonimato ante las constantes represalias y amenazas tanto de sus líderes sindicales como de parte de los directivos en Pemex.

De no tener una respuesta favorable en 15 días, bloquearon la carretera que conduce a la Terminal Marítima de Guaymas para impedir la entrada y salida de pipas que trasladan hidrocarburos para estas instalaciones de Petróleos Mexicanos.