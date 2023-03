Pemex se compromete con familias de víctimas de explosión en sur de Veracruz

A una semana de la explosión en la Planta de Almacenamiento Estratégico de Crudo, que dejó como saldo dos personas muertas y tres desaparecidos, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez dijo que Pemex hizo el compromiso con los familiares de atender el caso.

Y es que hasta el momento, los consanguíneos de las víctimas desconocen las labores de búsqueda que realiza la empresa petrolera, además de que desconocen la identidad de los dos cuerpos localizados en la zona de Tuzandepetl, ubicado en el municipio Ixhuatlán del Sureste.

"Pemex hizo el compromiso y lo va a atender, no tengan duda de eso" declaró Cuitlahuac García ante el cuestionamiento de los medios de comunicación.

Fue la señora Hilda Francisca Masse Zapien, esposa de Carlos Ascensión Morales, dijo que hasta el momento no hay mayores a veces sobre la búsqueda y la causa que originó la explosión en el equipo de perforación.

"No podemos hacer ningún movimiento porque aún no sale el acta de defunción, y siguen apareciendo como desaparecidos, entonces porque para unas cosas si están desparecidos y para los salarios ya están fallecidos, no entendemos", expresó.

Asimismo, lamentó que el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, haya acudido al lugar del siniestro y no se haya reunido con la familia de las víctimas, pues hasta el momento sus familiares no han sido declarados oficialmente muertos y desde esta catorcena sus pagos ya no se les vio reflejado.

Hasta el momento Petróleos Mexicanos no ha proporcionada información sobre los avances de la búsqueda, limpieza y causa de la explosión.