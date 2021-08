Pemex está en "cenizas", muy difícil que llegue otro "boom" petrolero a Coatzacoalcos

A pesar de que el Corredor Interoceánico o la refinería de Dos Bocas traerá beneficios para la industria petrolera es bastante difícil que se viva otro "boom petrolero" en la ciudad de Coatzacoalcos porque Petróleos Mexicanos ( Pemex ) está en cenizas, aseguró el ex gerente de Planeación Estratégica de la paraestatal, Javier Moreno Tenorio.

Para que la paraestatal pueda regresar a sus mejores épocas dijo que sería necesario el descubrimiento de otro yacimiento petrolero, como lo fue el complejo Cantarell en la Sonda de Campeche.

Noticia Relacionada Sigue contaminación en Laguna de Tepache

Moreno Tenorio reconoció que actualmente le hace falta mantenimiento a los complejos petroquímicos de Coatzacoalcos, porque tienen un gran deterioro.

"Es impresionante la falta de mantenimiento, como lo han dejado caer", expresó el consultor.

Al ser cuestionado sobre las estrategias del gobierno federal para rescatar a Pemex, consideró que las políticas públicas son buenas, aun cuando los gobiernos del PRI y PAN se lo dejaron destrozado, ellos vienen a recoger cenizas y trata de levantarlo.

Moreno Tenorio dijo que a los ex directores de Pemex Petroquímica no les interesaba la industria, por ello cometieron muchos desaciertos, tal es el caso de Rafael Beverido Lomelí, quien desempeño este papel durante el mandato del ex presidente de la República, Vicente Fox Quesada.

A eso se suma que durante los últimos años hubo despido de miles de trabajadores, lo que a la postre trajo un grave daño a la empresa, sin aprovechar los conocimiento de toda la plantilla laboral.

"No sé si la industria petroquímica se recupere como tal con el Corredor Interoceánico, lo que sí creo es que el comercio será un gran detonante, y esto traerá generación de empleos y riquezas", indicó.

Javier Moreno Tenorio fue en el año 2002 gerente de Planeación Estratégica de Pemex, y desarrolló sus funciones en el edificio administrativo que se encuentra en Coatzacoalcos.