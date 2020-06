Pemex debe reforzar las medidas sanitarias en plataformas: UNTYPP

Si bien Petróleos Mexicanos (Pemex) ya aplica filtros de revisión a sus trabajadores para el acceso a plataformas, es necesario reforzar estas acciones al cabo de siete días, debido a que no todos confirman que han estado en contacto con personas contagiadas por Covid-19, señaló Silvia Ramos Luna, secretaria general la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP).

"Necesitamos cambiar hábitos y cambiar culturas... el problema es que nadie tiene esas estadísticas, el único que los tiene es Pemex... ellos tienen ese registro, a mí me queda claro que no en todas las plataformas hay ese problema... hay plataformas que de alguna manera tuvieron más incidencia, nadie se contagia arriba de una plataforma de inicio, tuvo que subir alguien contaminado", externó Ramos Luna vía telefónica.

Es preciso mencionar que hasta este martes, Pemex dio a conocer que hay 2 mil 488 casos positivos de Coronavirus y 415 defunciones, de las cuales 126 corresponden a trabajadores, sin embargo, desde el 9 de junio en una carta enviada por la secretaria general de la UNTYPP al director general Octavio Romero Oropeza, en el que enfatizó que hay omisiones administrativas que agudizaron los fallecimientos.

"Estamos convencidos que la vida está por encima de todo y cualquier esfuerzo en su defensa es justificable. Nos negamos a aceptar que las muertes de nuestros compañeros sean inevitables... Lo urgente en estos momentos es impedir que sigan muriendo trabajadores", relata el oficio.

Silvia Ramos indicó que se enviaron ya cinco oficios a la Dirección General de Pemex para poner manos a la obra, las cuales rindieron frutos, pues se colocan filtros de revisión tanto en refinerías, complejos como en plataformas, acciones que son necesarias reforzar ante aquellos empleados que omiten mencionar sus síntomas para no perder el trabajo, mismos que se manifiestan después.

"Me queda claro que ahorita les hacen la prueba rápida a todos, es una petición que hicimos... ¿qué pasa? Que la honestidad no es un fuerte de todos nosotros, también por tener un contrato y ¿qué hacen?, es decir que no tienen síntomas, suben y arriba se enferman, pero ¿cuál es el problema? Que ya contagiaron a la guardia... Sí han hecho acciones, podemos decir que empezaron tarde a ser más estrictos, estoy planteando que la prueba se haga al subir y a los siete días, porque a los siete días se tiene garantía del virus", recalcó Ramos Luna.

Si bien en México no hay suficientes pruebas TCR para el Covid-19, la secretaria general de la UNTYPP solicitó que se apliquen las pruebas rápidas para así evitar más contagios en plataformas.