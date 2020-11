Pemex cancelaría contrato de gas etano con Braskem-Idesa

Al no existir disposición de renegociar el contrato de suministro de gas etano con Braskem-Idesa, Petróleos Mexicanos (Pemex) lo cancelaría ante las condiciones desfavorables por las que la paraestatal debe pagar al no contar con suficiente producción de este tipo de hidrocarburo, reveló este viernes el presidente de México Andrés Manuel López Obrador; la empresa, en contraparte, asegura estar en diálogo.

"Acerca de los contratos sí puedo hablar, decirles que fueron contratos, lo mismo, leoninos. Contratos, por ejemplo, para la planta de polietileno en Nanchital, en Coatzacoalcos, significó venderles gas (etano) de Pemex a precio bajo, más bajo que el precio del mercado... ayer me decía el director de Pemex (Octavio Romero Oropeza) que no quieren ningún arreglo y se va a tener que cancelar el contrato de parte nuestra, ya no se les va abastecer de gas (etano) porque no vamos nosotros a seguir manteniendo una relación de corrupción, no somos cómplices de corrupción", enfatizó el presidente de México en su conferencia matutina.

Es preciso señalar que en 2019 Pemex acumuló dos años de pérdidas por 3 mil 642 millones de pesos al vender etano debajo de su costo real a Braskem-Idesa, una sociedad méxico-brasileña que en 2010, durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, se firmó un contrato por 20 años, que fue ratificado en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

MULTADOS POR NO CUMPLIR CON TRASLADO

De acuerdo a una nota publicada por el portal Animal Político, el contrato estipula que Pemex debe suministrar 66 mil barriles diarios de etano, pero en caso de incumplir debe pagarse a Braskem-Idesa el 200% del valor de lo que no fue distribuido, por lo que la penalización asciende a 810 millones de pesos, dato atribuido a diversos informes de la Auditoría Superior de la Federación.

"Pero no solo eso, no cobrarles el transporte del gas y si Pemex, como sucedió, no tenía gas, tenía que importarlo para entregarle el gas a la planta de Odebrecht, y si no cumplía, como sucedió en algunas ocasiones, tenía de pagarle una multa a la empresa... Hicimos la cuenta y tenían una ventaja, por decirlo de alguna manera, a favor de la empresa de más de 15 mil millones de pesos", indicó López Obrador.

La ASF recomendó en ese entonces revisar las alternativas jurídicas que permitan renegociar el contrato y la fórmula de descuento sobre los precios internacionales del etano, pues Braskem-Idesa se negó a cubrir el costo del transporte hasta su planta ubicada en Nanchital, por lo que Pemex destina su producción nacional de este gas para cubrir lo pactado, mientras que se ve obligado a importar para solventar sus necesidades y así evitar sanciones.

"Ayer me estaba informando todavía el Director de Pemex, porque se dejó de pagar, no se les puede pagar en esas condiciones, pero que yo creo mal aconsejados, porque ya se vence el contrato del abasto de gas, en vez buscar una opción se les estaba dando como alternativa el que se modificara ese contrato y que se les permitiera importar a ellos el gas y que ellos abastecieran con ese gas su planta, entonces los abogados o sus asesores o están pensando de que pueden pasar, transcurrir los 4 años y que ya con el nuevo gobierno van a volver por sus reales", recalcó Andrés Manuel López Obrador.

BRASKEM-IDESA ESTÁ EN PLÁTICAS

Cuestionado sobre las declaraciones del presidente, el coordinador de Relaciones Institucionales de Braskem-Idesa, Sergio Plata Azpilcueta, señaló que la postura de la empresa es la misma que se dio a conocer hace meses respecto al contrato de suministro de gas etano.

En septiembre, Braskem-Idesa defendió su contrato, afirmando que la posibilidad de obligar a Pemex a comprar el complejo por casi 5 mil millones de dólares debe verse como parte de una negociación, mas no como amenaza, recalcando que están en una postura de cooperar con las autoridades competentes.

"Lo que puedo agregar es que estamos en pláticas con Pemex en el ánimo de lograr soluciones que beneficien a ambas partes", puntualizó Plata Azpilcueta.